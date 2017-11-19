«Зенит» - «Тосно»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» - «Тосно».
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Мевля, Жирков, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Полоз.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.
Запасные: Лукичев, Шахов, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Карвальо, Мелкадзе, Труич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что все билеты на игру проданы.
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