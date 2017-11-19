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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 37’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Идет второй тайм, 49’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.73 3.65 4.75
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Зенит» - «Тосно»: стартовые составы

сегодня, 17:46
ЗенитЗенит-:-ТосноТосно19:00 Не начался

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» - «Тосно».

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Мевля, Жирков, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Полоз.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.
Запасные: Лукичев, Шахов, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Карвальо, Мелкадзе, Труич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что все билеты на игру проданы.

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Все комментарии
Palex ответил морозз
сегодня в 18:09
морозз:
Наверное бы сборной пригодился, но со скамейки наверное в состав не пройдёт! Привет!
Привет! Думаю для Дзюбы,сборная закончилась.
Colonist
сегодня в 18:07
Хитрый Дзюба опять на скамейке будет завоевывать трофей!
морозз ответил Palex
сегодня в 18:07
Palex:
Дзюба в запасе.
Наверное бы сборной пригодился, но со скамейки наверное в состав не пройдёт! Привет!
Palex ответил Советчик №1
сегодня в 18:06
Советчик №1:
Нобоа в очередной раз дают шанс.
???
Palex ответил морозз
сегодня в 18:05
морозз:
Лодыгин, Дзюба ...сильные, креативные футболисты выходят на битву на Неве!
Дзюба в запасе.
Советчик №1
сегодня в 18:04
Нобоа в очередной раз дают шанс.
морозз
сегодня в 18:03
Лодыгин, Дзюба ...сильные, креативные футболисты выходят на битву на Неве!
Alex-96
сегодня в 18:00
Без Лунева трудно будет, на воротах недоразумение футбольное.
Ваня лучший ответил ПерекатиПоле
сегодня в 17:55
ПерекатиПоле:
Нет Дзюбы и Ерохина на поле, 100% победа Зенита. Шатов будет рвать и метать, не попадание на ЧМ он себе не простит.
Почему "непопадание"? Купил билет и попал хоть в Саранск, хоть в Калининград, можно в родной Екатеринбург - выбирай.
saha100
сегодня в 17:52
Бакланы сегодня получат по булкам
ПерекатиПоле
сегодня в 17:50
Нет Дзюбы и Ерохина на поле, 100% победа Зенита.
Шатов будет рвать и метать, не попадание на ЧМ он себе не простит.
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