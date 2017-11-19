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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Локомотив» одержал верх над «Анжи»

сегодня, 15:53
АнжиАнжи0 : 1ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

В поединке 17-го тура РФПЛ «Локомотив» одержал верх над «Анжи». В другом матче тура «Уфа» переиграла «Урал».

Махачкала, «Анжи-Арена»

«Анжи» – «Локомотив» – 0:1 (0:1)
Голы: Ал. Миранчук 41.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев 58), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев 68), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш 84).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов 85), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов 88), Рыбус (Баринов 55), Фернандеш.
Главный тренер: Юрий Семин.

Судья: Алексей Сухой.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Shamil79 ответил FanParovoz
сегодня в 16:37
FanParovoz:
Плохо что девушек на....й нельзя посылать...
надо не посылать а приглашать!!!
FanParovoz ответил Цесаревна
сегодня в 16:35
Цесаревна:
За что тут посылать? За правду???
За тупость
Цесаревна ответил фанат джигурды
сегодня в 16:34
Проверить хочешь?
Timur132 ответил фанат джигурды
сегодня в 16:34
фанат джигурды:
Ещё один... Играть надо!!!!!!!! То кони на Ростов орали, теперь на Локо. В этом чемпионате ни разу судьи за Локр не были. Ошибаюсь? Приведите пример.
Играть надо? Ну привет.. теперь все судейские ошибки и предвзятости будем так называть? Судейский корпус чистить и искоренять коррупцию в РФС, вот это и правда надо.
фанат джигурды ответил FanParovoz
сегодня в 16:33
FanParovoz:
Плохо что девушек на....й нельзя посылать...
Это 100 пудов не девушка.
Сергеевич вернулся 1 ответил cska1948
сегодня в 16:30
cska1948:
Не заметил ЧТО?
пересмотрите повтор.
sergey08
сегодня в 16:30
Закономерная победа лидера. С победой!!!
фанат джигурды ответил cska1948
сегодня в 16:29
cska1948:
Судьи плывут по заданному курсу. Именно поэтому Палыч весь матч просидел со скучающим видом на скамейке.
Ещё один...


Играть надо!!!!!!!! То кони на Ростов орали, теперь на Локо.
В этом чемпионате ни разу судьи за Локр не были.
Ошибаюсь? Приведите пример.
Цесаревна ответил FanParovoz
сегодня в 16:29
За что тут посылать? За правду???
FanParovoz ответил Цесаревна
сегодня в 16:28
Цесаревна:
Без Это о и Хидинка у Анжи тяжело совсем идёт игра,даже аутсайдеры по европейским меркам,такие как локоматив обыгрывают махачкалинцев
Плохо что девушек на....й нельзя посылать...
сканер
сегодня в 16:28
Локо с победой.Наш Анжи эту игру провалил!Худшие у нас были;Яковлев,Бакаев!Удачи нам в след. играх!
Tommy Lee ответил Дмитрий Кристя
сегодня в 16:28
Дмитрий Кристя:
Я не понял, зачем было дёргать Медведева из Ростова, если стоит все равно Коченков
У Никиты в матче с Шерифом все ворота были пробиты.
alexxxi
сегодня в 16:28
Локо с победой и тремя очками.
cska1948 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:27
Сергеевич вернулся 1:
не заметил). Далеко был.
Не заметил ЧТО?
Сергеевич вернулся 1 ответил cska1948
сегодня в 16:27
cska1948:
Если не трудно, уточните, что вы имели в виду под "плывут судьи, плывут".
не заметил). Далеко был.
Санчо Панса
сегодня в 16:26
Алексей Миранчук от матча к матчу прибавляет в трансферной стоимости! Да и родной брат от него не отстает) Как все и предполагалось, для Локомотива непростым вышел матч. Но паровоз все же своего добился! С трудовой победой, железнодорожники)
FanParovoz
сегодня в 16:25
Ай молодцы жи есть. С победой железнодорожники, Фернандеш крут) Анжи побед во всех оставшихся матчах !
cska1948 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:25
Сергеевич вернулся 1:
Куда уж Палычу, простому мужику, до вас). Кто-то плывёт, а кто-то гребёт)
Если не трудно, уточните, что вы имели в виду под "плывут судьи, плывут".
Serg3.12
сегодня в 16:25
Локо с победой!

Ход набран уверенный!)
FanParovoz ответил Kuprin
сегодня в 16:22
Kuprin:
Сухой свое дело знает !
Особенно когда ему израильский девятипалый президент звонит
Паровозов
сегодня в 16:22
Играли без ярко выраженного нападающего, но даже в такой игре смогли одержать победу. Локо лидер и это круто .
Сергеевич вернулся 1 ответил cska1948
сегодня в 16:22
cska1948:
Судьи плывут по заданному курсу. Именно поэтому Палыч весь матч просидел со скучающим видом на скамейке.
Куда уж Палычу, простому мужику, до вас). Кто-то плывёт, а кто-то гребёт)
Gotlib
сегодня в 16:21
Сёма обыграл Скрипку !!! Эх,Сёма ... там мы были дома ...
isamsn ответил Red Green Devil
сегодня в 16:21
Red Green Devil:
Сколько нытья то от немощных болел по поводу судейства. Где же оно предвзятое. Будьте мужиками и признайте что на данном этапе локомотив заслуженно на 1 месте. Вы мне Луческу напоминаете прошлого сезона. 4 победы и 1 ничья с соперниками из топ-5 о чем то да говорят.
На счёт заслуженности большой вопрос. А вот то что фартит не по детски Локомотиву в этом сезоне так это точно.
EGF555LOKO1
сегодня в 16:19
А с кем сегодня наш Тосно играет?
Тажутин Артур
сегодня в 16:17
После серии хороших игр сегодня Анжи показал невнятную и беээубую в атаке игру. Локо с победой, Анжи удачи в остальных играх!
cska1948 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:15
Сергеевич вернулся 1:
На Прудникове было пенальти. Плывут судьи, плывут. Надо быть объективным.
Судьи плывут по заданному курсу. Именно поэтому Палыч весь матч просидел со скучающим видом на скамейке.
Red Green Devil
сегодня в 16:12
Сколько нытья то от немощных болел по поводу судейства. Где же оно предвзятое. Будьте мужиками и признайте что на данном этапе локомотив заслуженно на 1 месте. Вы мне Луческу напоминаете прошлого сезона. 4 победы и 1 ничья с соперниками из топ-5 о чем то да говорят.
ДСА
сегодня в 16:12
Испугов до игры было... А теперь петухами ходят.
Shamil79 ответил Дед Мазая
сегодня в 16:11
Дед Мазая:
Был, но и сам Прудников был чуток в офсайде...(
Прудников вообще из офсайда не вылазил
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