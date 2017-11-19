В поединке 17-го тура РФПЛ «Локомотив» одержал верх над «Анжи». В другом матче тура «Уфа» переиграла «Урал».

Махачкала, «Анжи-Арена»

«Анжи» – «Локомотив» – 0:1 (0:1)

Голы: Ал. Миранчук 41.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев 58), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев 68), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш 84).

Главный тренер: Вадим Скрипченко.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов 85), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов 88), Рыбус (Баринов 55), Фернандеш.

Главный тренер: Юрий Семин.

Судья: Алексей Сухой.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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