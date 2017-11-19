Матч «Ростов» - «Амкар» начался с минуты молчания

Матч 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Амкаром» начался с минуты молчания в память о погибших в ДТП болельщиках ростовской команды. Напомним, что авария унесла жизнь пятерых болельщиков, которые возвращались домой после товарищеского матча сборных Аргентины и Нигерии в Краснодаре. Еще несколько человек по-прежнему находятся в больнице с различной степенью тяжести травм.

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