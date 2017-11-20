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Агент Пасторе начал переговоры с «Интером»

сегодня, 00:59

Марсело Симонян, агент полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, сообщил, что его клиент может предстоящей зимой перебраться в «Интер».

Напомним, что Пасторе входит в число тех игроков, с которыми планирует расстаться ПСЖ в ближайшее время.

«„Интер“ впечатляет в этом сезоне. Спаллетти - отличный тренер, лучший в Италии. Посмотрим, что можно будет сделать. Все зависит от того, смогут ли китайские владельцы „Интера“ выкупить контракт Пасторе», - сказал агент.

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