Ибрагимович: «Моя травма была серьезнее, чем думает общественность»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал своё восстановление после тяжелой травмы колена. По словам шведа, его повреждение было еще более серьезным, чем думают многие люди.

«Если бы люди знали реальную тяжесть моей травмы, они были бы в шоке просто от того, что я играл. Это было больше, чем просто повреждение колена, однако я не хочу раскрывать подробности.

Я не форсировал своё восстановление, а соблюдал режим каждый день. Секрет заключается в ежедневной работе. Близкие мне люди знают, что я работал по пять-шесть часов в день».

Швед недавно вернулся на поле, сыграв впервые за 216 дней.

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