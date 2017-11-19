Кейн назвал лучшего немецкого игрока в АПЛ, и это не Озил

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане является лучшим немецким игроком в АПЛ. Такое мнение выразил нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

«Лучший немец в АПЛ - Лерой Сане из „Манчестер Сити“. Он впечатляет меня своей скоростью, агрессией в хорошем смысле слова. Его очень трудно остановить при игре один в один. Сане много забивает в этом сезоне, приятно, что такие футболисты играют в английской лиге».

Сане был признан лучшим игроком АПЛ по итогам октября.

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