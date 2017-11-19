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Кейн назвал лучшего немецкого игрока в АПЛ, и это не Озил

вчера, 23:13

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане является лучшим немецким игроком в АПЛ. Такое мнение выразил нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

«Лучший немец в АПЛ - Лерой Сане из „Манчестер Сити“. Он впечатляет меня своей скоростью, агрессией в хорошем смысле слова. Его очень трудно остановить при игре один в один. Сане много забивает в этом сезоне, приятно, что такие футболисты играют в английской лиге».

Сане был признан лучшим игроком АПЛ по итогам октября.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
сегодня в 00:10
А еще так могли запилить название новости:Лероя Сане считает сильнейшим немецким футболистом АПЛ нападающий Тоттенхэма, и это не Льоренте.
Y.N.W.A. ответил The Frei
сегодня в 00:09
The Frei:
А я про Рюдигера подумал...
А я про Джана (нет).....
The Frei ответил juchok
сегодня в 00:07
juchok:
заголовок от Бога! умеете подогреть интерес! я зашел в новость, почитал! честно,думал речь о Мертезакере будет!
А я про Рюдигера подумал...
Y.N.W.A.
сегодня в 00:02
Название новости как в этих назойливых рекламных "прямоугольниках" благодаря яндекс-директу.
А так- Сане и близко не ровня Озилу.
alexov222
сегодня в 00:00
наш экс-нос треху положил сегодня,а Янсен ему голевую отдал)
Х-man ответил вoлгoдoн
сегодня в 00:00
вoлгoдoн:
Полнемеции таких арийцов)
Владик, ты меня игнорируешь? Ой зря, я пока ещё добрый)
Алексей Буренин
вчера в 23:30
вполне возможно так и есть
Igo0rek
вчера в 23:29
От души, Кейн!))
juchok
вчера в 23:23
заголовок от Бога! умеете подогреть интерес! я зашел в новость, почитал!

честно,думал речь о Мертезакере будет!
вoлгoдoн ответил Forever Atletico de Madrid
вчера в 23:20
Forever Atletico de Madrid:
Сане настоящий ариец!
Полнемеции таких арийцов)
Forever Atletico de Madrid
вчера в 23:15
Сане настоящий ариец!
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