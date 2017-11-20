Сёмин: «Играть в нынешних хабаровских условиях неприемлемо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что проводить матч 18-го тура РФПЛ в Хабаровске против местного СКА при 20 градусах мороза небезопасно для здоровья футболистов.
«Во-первых, есть рекомендации УЕФА, которых нужно придерживаться. Во-вторых, нужно думать о здоровье футболистов как одной, так и другой команды. У ЦСКА после матча, состоявшегося в такую лютую погоду, два игрока травмированы. Мы должны создать такие условия, в которых футболисты могли проявить себя с наилучшей стороны и чтобы условия не навредили их здоровью. При температуре ниже 15 градусов УЕФА предупреждает, что игры могут принести ущерб здоровью игроков. Нужно спросить у врачей, что будет с человеком, который два часа дышит на морозе при пульсе 160-180.
Я как бывший футболист считаю, что это неприемлемо. Есть прогноз погоды, на который ориентируются все службы страны. Мы тоже должны ориентироваться. Делегат может измерить температуру на газоне, а дыхательные пути футболиста находятся на высоте 180 см. Я не понимаю, зачем нужно обострять ситуацию. Есть правила, которых нужно придерживаться. Мы хотим играть по правилам».
Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но СКА отказался.
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Да и не нашёл я такого, что б Зенит с Рубином при -15 играл:
https://www.soccer.ru/blogs/record/949140
Да и не нашёл я такого, что б Зенит с Рубином при -15 играл:
https://www.soccer.ru/blogs/record/949140
Ты б ещё про кёрлинг написАл бы ))
Ты б ещё про кёрлинг написАл бы ))
Если -15 будет в Хб - приемлемо.
Если -15 будет в Хб - приемлемо.
https://www.youtube.com/watch?v=Yuat2EFacTA
Сдаётся мне, что тут 100 граммов не помогут. Надобно все 500! :)
Сдаётся мне, что тут 100 граммов не помогут. Надобно все 500! :)
Не туда жалуешься, Вы задайте этот вопрос тому, кто составлял график игр!!!!!!!!!!
Не туда жалуешься, Вы задайте этот вопрос тому, кто составлял график игр!!!!!!!!!!
Думать нужно о погоде, когда подписываешь календарь, а не ныть за неделю до игры...
Думать нужно о погоде, когда подписываешь календарь, а не ныть за неделю до игры...
Но откровенно сказать, сегодня реально зусман придавил. Чё будет через неделю? градусов 20-25?
Но откровенно сказать, сегодня реально зусман придавил. Чё будет через неделю? градусов 20-25?
КОНИ СЫГРАЛИ И ВЫ СЫГРАЕТЕ !
КОНИ СЫГРАЛИ И ВЫ СЫГРАЕТЕ !