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Сёмин: «Играть в нынешних хабаровских условиях неприемлемо»

сегодня, 14:45
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЛокомотивЛокомотив27.11.2017 в 12:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что проводить матч 18-го тура РФПЛ в Хабаровске против местного СКА при 20 градусах мороза небезопасно для здоровья футболистов.

«Во-первых, есть рекомендации УЕФА, которых нужно придерживаться. Во-вторых, нужно думать о здоровье футболистов как одной, так и другой команды. У ЦСКА после матча, состоявшегося в такую лютую погоду, два игрока травмированы. Мы должны создать такие условия, в которых футболисты могли проявить себя с наилучшей стороны и чтобы условия не навредили их здоровью. При температуре ниже 15 градусов УЕФА предупреждает, что игры могут принести ущерб здоровью игроков. Нужно спросить у врачей, что будет с человеком, который два часа дышит на морозе при пульсе 160-180.

Я как бывший футболист считаю, что это неприемлемо. Есть прогноз погоды, на который ориентируются все службы страны. Мы тоже должны ориентироваться. Делегат может измерить температуру на газоне, а дыхательные пути футболиста находятся на высоте 180 см. Я не понимаю, зачем нужно обострять ситуацию. Есть правила, которых нужно придерживаться. Мы хотим играть по правилам».

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но СКА отказался.

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Все комментарии
Parovoznic ответил zenit_forever2014
сегодня в 15:21
zenit_forever2014:
Ну что за нытье.....Зенит играл в Казани при минус 15 и ничего....все в одинаковых условиях....а травмы футболисты получают часто и к погоде они не имеют никакого отношения.... https://www.youtube.com/watch?v=Yuat2EFacTA
Чёта удивило, что раздетыми многие играют - без перчаток и шапок.
Да и не нашёл я такого, что б Зенит с Рубином при -15 играл:
https://www.soccer.ru/blogs/record/949140
борька
сегодня в 15:20
56ьная федераци, ищут только свою выгоду адальтневосточные команды пусть с китайцами играют , с о Ска толку, как Мутко надоить молока
Николай 86 ответил Parovoznic
сегодня в 15:19
Parovoznic:
Тьфу, ёпть! Я думал, ты всерьёз... Ты б ещё про кёрлинг написАл бы ))
Не понял, ты про что? Что невсерьез?
Tommy Lee
сегодня в 15:19
Ну так и придерживайся правил, нытик. По правилам только главный судья может отменить игру. А уж о переносе в другой город вообще не может быть и речи. Только на резервный день.
Parovoznic ответил Николай 86
сегодня в 15:17
Тьфу, ёпть! Я думал, ты всерьёз...
Ты б ещё про кёрлинг написАл бы ))
Tommy Lee
сегодня в 15:16
Как я и предсказывал, только от руководства ждал, а тут Сёмин заныл.
putnik59
сегодня в 15:16
Чё жаловаться? Пойди и лицо набей тому кто ввёл эту европейскую систему чемпионата. Молчали! Вот и звените яичками при -20
Николай 86 ответил Parovoznic
сегодня в 15:16
Parovoznic:
Дашь ссыль на игру в Ярске? А то я не нашёл
Не получилось что-то ссылку вставить, на советском спорте статья. Называется "Морозный ад. Самый холодный матч в истории «русского хоккея»"
ОЛЛС
сегодня в 15:14
У нас страна такая.Надо играть,Юрий Павлович,тем более не вам с такой отборной командой на температуру жаловаться.Ведь сказал же тренер СКА-Хабаровск -"А сколько нам перелетов еженедельно приходится делать". Не надо ныть,не в ваших это правилах Семин.
dbr123
сегодня в 15:12
на следующий сезон Хабаровск сольют...потом и Дальний Восток...лет так через 20- 30...
violent
сегодня в 15:11
ето верно
zenit_forever2014 ответил Parovoznic
сегодня в 15:09
Parovoznic:
При такой температуре играть хреново, но можно. Если -15 будет в Хб - приемлемо.
Так и я про это, все играют в такую погоду....нечего обсуждать....можно матч ещё на раньше начать, тогда будет ещё лучше погода.
Parovoznic ответил zenit_forever2014
сегодня в 15:07
zenit_forever2014:
Ну что за нытье.....Зенит играл в Казани при минус 15 и ничего....все в одинаковых условиях....а травмы футболисты получают часто и к погоде они не имеют никакого отношения.... https://www.youtube.com/watch?v=Yuat2EFacTA
При такой температуре играть хреново, но можно.
Если -15 будет в Хб - приемлемо.
Смитерс
сегодня в 15:05
Приемлимо. Если посадить на трибуны всех членов обеих палат, кабинет министров, правительство, всех обязательно с жёнами и детьми. Дитям мороженое, бабам цветы. пусть наслаждаются.
zenit_forever2014
сегодня в 15:04
Ну что за нытье.....Зенит играл в Казани при минус 15 и ничего....все в одинаковых условиях....а травмы футболисты получают часто и к погоде они не имеют никакого отношения....
Parovoznic ответил Николай 86
сегодня в 15:03
Николай 86:
Что такого страшного для дыхания на морозе? Как тогда играют в русский хоккей? Специально погуглил-самая низкая температура, при которой проводился матч, была в 2001 году в Красноярске -42 градуса. А делать сейчас поблажки паровозам, перенося игру - это будет верх неуважения к коням
Дашь ссыль на игру в Ярске? А то я не нашёл
Parovoznic ответил cevin cigan
сегодня в 15:01
cevin cigan:
Как прадеды воевали в 41 г? Наркомовские сто грамм и в атаку!!!!
У нас (около 500 км от Хабаровска) сёдня с утра придавило -23. Чё будет через неделю - хз.
Сдаётся мне, что тут 100 граммов не помогут. Надобно все 500! :)
Николай 86
сегодня в 15:00
Что такого страшного для дыхания на морозе? Как тогда играют в русский хоккей? Специально погуглил-самая низкая температура, при которой проводился матч, была в 2001 году в Красноярске -42 градуса. А делать сейчас поблажки паровозам, перенося игру - это будет верх неуважения к коням
Gloomy59
сегодня в 14:57
Юрий Павлович!
Не туда жалуешься, Вы задайте этот вопрос тому, кто составлял график игр!!!!!!!!!!
cevin cigan
сегодня в 14:57
Как прадеды воевали в 41 г? Наркомовские сто грамм и в атаку!!!!
Parovoznic ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:54
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПАЛЫЧ УЖЕ ЛЕПИТ ГОРБАТОГО ! КОНИ СЫГРАЛИ И ВЫ СЫГРАЕТЕ !
Если будут те же -17, как при конях - играть ещё можно будет.
protest70
сегодня в 14:54
МЫ в такую погоду играли, кони играли, так что и вы не закашляете!
Морозовский
сегодня в 14:54
Правильно "СКА" отказался. У нас что, не знают когда где зима начинается? В своё время все согласились сделать футбол зимним видом спорта! Поздно пить боржоми!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:53
В прошлом сезоне была такая же история с Томью. "Домашний" матч Томь играла в Москве, втсряла вроде 0-6. Походу, Семин подобную фишку поставил на поток...
Думать нужно о погоде, когда подписываешь календарь, а не ныть за неделю до игры...
Parovoznic
сегодня в 14:53
Не хотелось бы переноса игры. Я-то планировал с Хабаровск съездить.
Но откровенно сказать, сегодня реально зусман придавил. Чё будет через неделю? градусов 20-25?
Absinthe2
сегодня в 14:52
Конечно, неприемлимо. В такой мороз можно только договорнячок скатать, а не рубиться
ДАША Д
сегодня в 14:49
Семин предлагает подождать, когда будет +15
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:48
ПАЛЫЧ УЖЕ ЛЕПИТ ГОРБАТОГО !
КОНИ СЫГРАЛИ И ВЫ СЫГРАЕТЕ !
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