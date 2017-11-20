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Таски: «„Спартаку“ важно сыграть на ноль в матче с „Марибором“»

сегодня, 14:23
СпартакСпартак-:-МариборМариборЗавтра в 20:00 Не начался

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

«Конечно, нам важно будет сыграть на ноль в этом матче. Нам не будет просто, но это наши намерения, оставить свои ворота в неприкосновенности. Наша задача, как защитников, сыграть максимально хорошо в обороне.

Я не играл в первой встрече, но помню, что в составе „Марибора“ есть хороший нападающий с международным опытом, который постоянно напрягал наших защитников. Нам нужно быть максимально внимательными, чтобы не допустить ошибок».

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 15:21
Спартаку важно выиграть этот матч
Gloomy59
сегодня в 14:59
Споткнутся!!!!!
матос
сегодня в 14:47
главное победить Марибор , Сердар. удачи Спартаку.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:35
НА 0-0 !
Jeck Denielse
сегодня в 14:30
Я не играл в первой встрече....но ребята говорили что пару человек из Марибора знают правила футбола....а один даже два раза попал по мячу.......
Overbeer
сегодня в 14:25
победа нужна- а ночью за Ливер будем болеть
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