Таски: «„Спартаку“ важно сыграть на ноль в матче с „Марибором“»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

«Конечно, нам важно будет сыграть на ноль в этом матче. Нам не будет просто, но это наши намерения, оставить свои ворота в неприкосновенности. Наша задача, как защитников, сыграть максимально хорошо в обороне.

Я не играл в первой встрече, но помню, что в составе „Марибора“ есть хороший нападающий с международным опытом, который постоянно напрягал наших защитников. Нам нужно быть максимально внимательными, чтобы не допустить ошибок».

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