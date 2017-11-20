Cамедов: «„Спартак“ должен каждый год играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов перед матчем Лиги чемпионов с «Марибором» выразил мнение, что «красно-белые» должны каждый год участвовать в самом престижном клубном европейском турнире. Сам Самедов игру с «Марибором» пропустит из-за повреждения.

«Эмоции от участия в Лиге чемпионов незабываемые, ведь это лучшее, что только может быть в клубном футболе. Играть в Лиге чемпионов - мечта для каждого футболиста. Это очень важный турнир для московского „Спартака“. Еще лет 15-20 назад „Спартак“ постоянно играл в нем и добивался хороших результатов. Сейчас он вернулся. Это большой клуб и должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.

Мне очень приятно защищать цвета московского „Спартака“, ведь я воспитанник этого клуба. Для меня важно играть за „Спартак“ и играть в таком турнире, как Лига чемпионов. Всю карьеру я провел в Москве, в московских клубах, так или иначе вся моя карьера связана с Москвой. Мне всегда было комфортно играть в этом городе. Уж не знаю, повезло мне или не повезло, но моя карьера сложилась так, как сложилась, и я ни о чем не жалею. Я тесно связан с этим городом и его очень сильно люблю».

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