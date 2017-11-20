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Ребров: «Всё решится на „Энфилде“»

сегодня, 13:05

Вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил выступление «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И „Ливерпулю“ не уступили дома, „Севилью“ крупно переиграли. Дай бог, выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с „Ливерпулем“.

Да, на „Энфилде“ будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться».

«Спартак» после 4 туров набрал 5 очков и занимает третье место в своем квартете с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

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Все комментарии
DVOK68
сегодня в 13:36
Какой к чертям Энфилд???
Будет ли Спартак в весенней стадии еврокубков решится завтра,на Открывахе,а про матч на Энфилде вообще забыть надо до поры до времени...дабы конфуз не случился с Марибором.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:29
ГЛАВНОЕ ЧТОБ СЕВИЛЬЯ ЗАВТРА ОБЫГРАЛА ЛИВЕРПУЛЬ !
КЭТиК
сегодня в 13:26
Если Марибору слить, то решать скорее всего будет нечего. Сначала надо Марибор пройти
борька
сегодня в 13:17
И хочется ,и колется, а пока Марибор не пройдете,то лучше не мечтать!
cevin cigan
сегодня в 13:15
Есть хорошие шансы у мясных!
Y.N.W.A.
сегодня в 13:07
Только без автобуса.
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