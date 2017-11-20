Ребров: «Всё решится на „Энфилде“»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил выступление «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И „Ливерпулю“ не уступили дома, „Севилью“ крупно переиграли. Дай бог, выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с „Ливерпулем“.

Да, на „Энфилде“ будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться».

«Спартак» после 4 туров набрал 5 очков и занимает третье место в своем квартете с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте