МОК: «Матчи ЧМ-2018 в Сочи покажут, как используется наследие Олимпиады»

Глава департамента по наследию Международного олимпийского комитета (МОК) Таня Брага считает, что предстоящий чемпионат мира 2018 года, матчи которого в том числе пройдут в Сочи, покажет всем миру, как используется наследие Олимпийских игр.

"Мы видим, как Сочи удачно смог распорядиться своим наследием и как растет участие различных организаций, использующих ледовые дворцы и другие объекты, в том числе для развития горного и приморского туризма. Впереди чемпионат мира по футболу, и это событие станет успешным продолжением использования олимпийского наследия, это возможность показать всему миру и изменить представление о том, что происходит в Сочи сейчас.

Представитель МОК также отметила, что оргкомитету «Россия-2018» и властям Сочи предстоит большая работа с журналистами и болельщиками ЧМ-2018, «чтобы они увезли из Сочи только положительные впечатления».

Напомним, что город Сочи, по словам Виталия Мутко, уже полностью готов к ЧМ-2018.

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