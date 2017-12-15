Хавбек «Тоттенхэма» нашел клад стоимостью 1 млн фунтов

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15 декабря 2017, 19:15

По информации издания The Sun, полузащитник «Тоттенхэма» обнаружил тайник в подвале собственного отеля, который он сейчас строит.

Перед началом строительства футболист пригласил археологов, чтобы они проверили здание. Специалисты и нашли старинные изделия в скрытом помещении. В тайнике обнаружились фарфор, стекло и керамика 18-го века. Отметим, что возраст здания, в котором будет располагаться гостиница, составляет около 700 лет.

Некоторые изделия хавбек выставит в холле отеля, другие отправятся в городские музеи. Общая стоимость находки оценивается в 1 миллион фунтов.

Напомним, что Дембеле попал в нашу символическую сборную лучших игроков АПЛ.