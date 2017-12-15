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Хавбек «Тоттенхэма» нашел клад стоимостью 1 млн фунтов

15 декабря 2017, 19:15

По информации издания The Sun, полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле обнаружил тайник в подвале собственного отеля, который он сейчас строит.

Перед началом строительства футболист пригласил археологов, чтобы они проверили здание. Специалисты и нашли старинные изделия в скрытом помещении. В тайнике обнаружились фарфор, стекло и керамика 18-го века. Отметим, что возраст здания, в котором будет располагаться гостиница, составляет около 700 лет.

Некоторые изделия хавбек выставит в холле отеля, другие отправятся в городские музеи. Общая стоимость находки оценивается в 1 миллион фунтов.

Напомним, что Дембеле попал в нашу символическую сборную лучших игроков АПЛ.

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Все комментарии
Alex-96
Alex-96 ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
16 декабря 2017 в 02:19
Я не про отель конкретно писал, а об уровне культуры и умственного развития. Если бы кокорин отели строил, а не в истории вечно попадал у людей было бы к нему совсем другое отношение, гораздо более уважительное, в том числе и у меня.
Верг
Верг
16 декабря 2017 в 01:31
дзюба тужа уже выехал с отмычками
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Alex-96 (раскрыть)
16 декабря 2017 в 01:10
Не ври. Построй он отель или магазин ты бы так же на него ворчал как и раньше!
Знатог
Знатог
15 декабря 2017 в 21:11
700 лет. Получается само здание и есть клад.
Alex-96
Alex-96 ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
15 декабря 2017 в 20:46
Да сильно легче бы не стало. Вопрос в том за кого болеть приятнее: за человека умного и адекватного в обычной жизни или за дегенерата?
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Alex-96 (раскрыть)
15 декабря 2017 в 20:43
Если б кокорин отель построил тебе стало бы легче?)
lobsterdam
lobsterdam ответ Alex-96 (раскрыть)
15 декабря 2017 в 20:13
То-то я гляжу у нас отелей в провинциях маловато, все полузащитники пропили-прогуляли!
Alex-96
Alex-96 ответ lobsterdam (раскрыть)
15 декабря 2017 в 19:41
У них отели строят, а у нас или как Ко-корин на бухло и мерседесы все тратят или как Сычев с Кержаковым все накопленное в конторы я-ля МММ вкладывают и остаются с носом.
lobsterdam
lobsterdam
15 декабря 2017 в 19:37
полу-защитники отели строят? куда мы идем?
Alex-96
Alex-96 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 декабря 2017 в 19:27
Если бы он сам нашел, скорее не понял бы что это и отнес на ближайшую помойку.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
15 декабря 2017 в 19:20
Дзюба бы все себе оставил.)))
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