Хавбек «Тоттенхэма» нашел клад стоимостью 1 млн фунтов

По информации издания The Sun, полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле обнаружил тайник в подвале собственного отеля, который он сейчас строит.
Перед началом строительства футболист пригласил археологов, чтобы они проверили здание. Специалисты и нашли старинные изделия в скрытом помещении. В тайнике обнаружились фарфор, стекло и керамика 18-го века. Отметим, что возраст здания, в котором будет располагаться гостиница, составляет около 700 лет.
Некоторые изделия хавбек выставит в холле отеля, другие отправятся в городские музеи. Общая стоимость находки оценивается в 1 миллион фунтов.
Напомним, что Дембеле попал в нашу символическую сборную лучших игроков АПЛ.