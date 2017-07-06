Сильнейшая сборная, представляющая АПЛ

Они выше в рейтинге ФИФА, чем сборная Англии, клубы Лондона и Манчестера готовы отдать им все свои деньги. «Соккер.ру» впечатлен успешным примером.

«Манчестер Юнайтед» не смог заманить француза Гризманна – из-за трансферного запрета УЕФА Антуан поступил благородно и решил остаться в «Атлетико». Моуриньо долго вел переговоры по Морате, но поскольку Пересу не нужен теперь Де Хеа, а по Роналду нет определенности – «Реал» водил «Юнайтед» за нос, чем злит португальца. И тут у Жозе звонит телефон…

Он читает имя абонента: «Мешок с ****мом». Так Моуриньо и Фергсюон ласково называют итальянского знакомого Мино Райолу, который хочет заработать еще парочку миллионов – мечтает купить пару автомобилей из автопарка Аль Капоне, своего кумира. У нас товар – у вас купец, Ромалу Лукаку оценили в 75 миллионов фунтов. Теперь форвард окажется в десятке самых дорогих игроков в истории футбола, но он не единственный бесценный бельгиец АПЛ – таких целая команда!

Вратарь

Тибо Куртуа («Челси»)

Возраст: 25. Трансферная стоимость: 40 млн. евро

Де Хеа – прекрасный вратарь, но Куртуа – еще один бывший голкипер «Атлетико», тоже блестяще работает на линии ворот. Бельгиец стал чемпионом Англии, чуть раньше отправил Чеха в «Арсенал», у него впечатляющие данные и нет сомнений, что лучшие матчи Куртуа в АПЛ еще впереди.

Защитники

Венсан Компани («Манчестер Сити»)

Возраст: 31. Трансферная стоимость: 20 млн. евро

У «горожан» невезучий капитан, но вспомните, как Венсан шикарно работал в лучшие времена! Если бы не невероятное количество травм, бельгиец до сих пор был патриархом обороны «Манчестер Сити» и Гвадиоле не пришлось убеждать себя и остальных, что Стоунс готов стать английским Пике, который справится без своего Пуйоля.

Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»)

Возраст: 28. Трансферная стоимость: 40 млн. евро

Любимый защитник Геннадия Орлова и не только его – нужны тренировки, чтобы скороговоркой выпалить фамилию Тоби, который после «Атлетико» подрос в «Тоттенхэме». Сейчас входит в топ лучших мировых защитников. Не легенда на все времена, но многое умеет.

Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

Возраст: 30. Трансферная стоимость: 25 млн. евро

Возможно, Яна не так часто замечают и отмечают фанаты, но он один из самых стабильных и сильных бельгийских защитников. Вертонген умеет играть на разных позициях, не склонен к травмам, как у Вермалена или Компани. Простой, крепкий, не думает – делает.

Полузащитники

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Возраст: 26. Трансферная стоимость: 80 млн. евро

Даже когда не добирает, даже когда «Манчестер Сити» лишь стартует в чемпионате, как чемпион, даже когда в составе «горожан» находятся другие герои – вроде опытного испанца Силвы, молодого бразильца Жезуса или немца Сане, рыжик остается футболистом, которым может сидеть за одним столом с Месси, как когда-то сказал Гвардиола.

Муса Дембеле («Тоттенхэм»)

Возраст: 29. Трансферная стоимость: 20 млн. евро

Крутой полузащитник, мастер. Понятно, что Муса окружен таким количеством талантливых и ярких, что о Алли будут говорить чаще, Эриксена нахваливать. Однако Дембеле многое умеет, его ценит тренер, он – футболист основы «Тоттенхэма». С точностью передач в 92 % на таком уровне нельзя быть рядовым – звезда.

Маруан Феллаини («Манчестер Юнайтед»)

Возраст: 29. Трансферная стоимость: 18 млн. евро

Моуриньо по-доброму относится к Маруану и, хотя Маруан не играет так, как за «Эвертон», в прошлом сезоне откатал двадцать восемь матчей в АПЛ, выиграл Лигу Европы – неплохой сезон для человека, которого всегда будут критиковать. Но мистер микрофон – умеющий ошибаться футболист высокого уровня, о чем говорят цифры, которые красноречивее личных оценок.

Насер Шадли (ВБА)

Возраст: 27. Трансферная стоимость: 15 млн. евро

У «Эвертона» Миральяс – умеет выступить ярко и затеряться, у «Бернли» Дефур – мог бы удачнее отыграть, но выбираем Шадли, ведь забивал голы за ВБА, отдавал результативные передачи, готов был играть на различных позициях, на флангах и в центре поля. Шадли не задержался в «Тоттенхэме» на много лет, но мастерство налицо.

Эден Азар («Челси»)

Возраст: 26. Трансферная стоимость: 90 млн. евро

После Канте – главный игрок прошлого сезона, при абсолютной оценке – первая звезда «Челси». Если Роналду вправду уедет в Париж, то Эден может перебраться в «Реал». Но ему стоит попробовать покорить плей-офф ЛЧ вместе с Конте и «Челси» - интересно будет посмотреть на попытку парня, который умеет создать голы из ничего.

Нападающие

Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»)

Возраст: 26. Трансферная стоимость: 30 млн. евро

Не каждому бельгийцу дано быть звездой английского клуба с великой историей, но даже «Кристал Пэлас» может заплатить «Ливерпулю» много денег за Бентеке и сделать Кристиана счастливым форвардом – забил 15 мячей в АПЛ, а может и больше, ведь ему всего двадцать шесть лет.

Ромелу Лукаку («Эвертон»)

Возраст: 24. Трансферная стоимость: 85.5 млн. евро

Уже можно писать в скобках «Манчестер Юнайтед»? 75 миллионов фунтов – огромные деньги, в АПЛ дороже перебрался только друг бельгийца Погба, даже Ди Мария обошелся «красным дьяволам» в меньшую сумму. Оправдает ли Ромелу доверие Моуриньо со второй попытки? Посмотрим, сомнения есть, но Лукаку может колотить голы – убедились, когда работал на «ирисок».

Кого бельгийцам не хватает в АПЛ?

Для полного счастья впечатляющей сборной Бельгии из АПЛ не хватает только Раджи Наингголана в составе «Челси» или «Манчестер Юнайтед», и шустрого нападающего Дриса Мертенса, мог бы прижиться в «Эвертоне» или «Саутгемптоне». Но и двадцать одного бельгийца в клубах АПЛ прошлого сезона более чем достаточно, чтобы подчеркнуть, насколько круто подготовили эти поколения. Азар и Де Брюйне в следующем сезоне могут быть среди главных звезд, защитники «Тоттенхэма» - лучших в обороне, а Лукаку – среди главных бомбардиров.

У сборной Бельгии по-прежнему нет выдающегося тренера, но в Россию представленная выше команда обязательно приедет. А с 11 августа – когда сыграют первый матч нового чемпионата Англии, за их игрой будет следить каждый фанат АПЛ по всему миру. Российскому футболу сложно быстро пройти путь немцев, испанцев или французов, но хотя бы у бельгийцев надо поучиться. Они не держали в «Генте», «Генке», «Брюгге» и «Андерлехте» лучших талантов до старости, а отдавали их в Серию А, Лигу 1 и АПЛ. В результате с кадрами у Бельгии нет проблем, а это уже полдела. Приятно, когда за тебя в футболе могут постоять Куртуа, Азар, Де Брюйне и Лукаку – как минимум в классе исполнителей сомнений ни малейших.