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Шалимов: «По инфраструктуре „Краснодар“ – топ-клуб. Но нужна и топ-команда»

17 декабря 2017, 21:44

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги выступления «быков» в первой части сезона:

«Позитивно оценю результат команды в осенней части чемпионата. Мы набрали 36 очков, идем в одном очке от прямого выхода в Лигу чемпионов. Хорошо ли мы играли? Считаю, что хорошо. Забили 32 гола в чемпионате – посмотрите их и скажите, может ли играть плохо команда, которая забивает такие мячи. Наверное, нет.

А если говорить о том, почему не очень удачно играем с лидерами, то можно использовать принцип наложения составов. Сравнивая их по позициям, понимаешь, что мы уступаем по составу „Спартаку“, „Зениту“, „Локомотиву“ и даже ЦСКА. И значит, в таких встречах игра должна складываться в нашу пользу – мы не должны первыми пропускать. Если же первыми пропускаем, появляются проблемы. Обидно, что нам забивают не после сильных ходов соперника, а после наших индивидуальных ошибок.

4-е место — это та позиция, где мы и должны быть. Были бы на шестом – провал. Третье – успех. А четвертое и пятое друг от друга не отличаются. Если мы здесь, сезон удовлетворительный. 

Высокие ожидания по причине того, что по инфраструктуре мы – топ-клуб. Но нужна и топ-команда».

Шалимову в помощь. «Краснодар» в поисках лучшего

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Все комментарии
Деникин_А
Деникин_А
18 декабря 2017 в 20:41
Топ-клуб со стоп-тренером вот и нет команды
adeptch69
adeptch69
18 декабря 2017 в 13:39
Не нужен никакой топ тренер Краснодару, Шалимов на самом деле дело говорит, дело тут не в амбициях, он что должен был говорить, что задачи - чемпионство! Думаю Галицкий не спешит, вначале академия огромные вложения и стадион, твердый середняк лиги, потом твердый участник Лиги Европы, что сейчас и проиходит, команда развивается и ставит РЕАЛЬНЫЕ задачи и тренер Шалимов говорит реальные вещи! Будут приобретения будут и амбиции, но вот по составу с ЦСКА я бы поспорил и по составу с Локо тоже, они как минимум не слабее составами, просто у первых он давным давно уже наигран, а другие идут первыми за счет воли к победе, удачи и стремлении выжимая максимум при отличном человеческом тренере, уважуха Семину. Все закономерно.
ALIEV AA
ALIEV AA
18 декабря 2017 в 11:56
Нужен и топ тренер, а не ты!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
18 декабря 2017 в 09:29
Что его Галицкий держит? Может в карты проиграл
Argentino78
Argentino78
18 декабря 2017 в 08:19
"4-е место - это та позиция, где мы и должны быть. Были бы на шестом – провал. Третье – успех. А четвертое и пятое друг от друга не отличаются. Если мы здесь, сезон удовлетворительный."-Вот ключевые фразы вью!Тренер не амбициозен.Плывет как надо и куда надо.По течению,правда...
самуил кац
самуил кац
18 декабря 2017 в 07:29
Только свойственная этому козлу скромность не позволила ему добавить, что Краснодару не мешало бы и топ-тренером обзавестись .
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
18 декабря 2017 в 07:07
Разговорился Шалимов.
Адвокат 76
Адвокат 76
18 декабря 2017 в 06:27
Прежде всего Краснодару топ тренер нужен.
scikuni
scikuni
18 декабря 2017 в 05:44
я уже не раз говорил дайте уже человеку баварию или челси, сколько можно ему тут посреди слабеньких игрочков сидеть..который правда раз за разом вытаскивают его от отставки, какой-нибудь игнатьев, или гранквист после 0-2
Гус Пойет
Гус Пойет
18 декабря 2017 в 05:39
О себе скромно умолчал
Шишанутый
Шишанутый
18 декабря 2017 в 04:51, ред.
Но самое важное нужен ТОП тренер. А подпишут скорее всего Слуцого и опять сезон впустую...
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
18 декабря 2017 в 04:44, ред.
Согласен! Все в клубе должно быть топ! Чего тогда Шалимов делает в Краснодаре? ... Т.е. он гениальный тренер, а ошибки делают его игроки? То что их обыграл никакущий Спартак в первом круге, и они слили игру разобранному ЦСКА это доказательства не профессианализма Шалимова. Зарубится с Локомотивом или Зенитом можно и нужно, если мечтаешь о ЛЧ! Даже Арсенал забрал очки у Зенита!!
chichin13
chichin13
18 декабря 2017 в 02:21
Топ клуб есть, но чтоб была топ команда, прежде всего, нужен топ тренер, а Шалимов при всём к нему уважении таковым, пока,неявляется.
alex8683
alex8683
18 декабря 2017 в 01:18
ЦСКА молодежку привез, но ты и им умудрился слить дома.
Не одному клубу из первой пятерке не сумел навязать борьбы, позорно и без шансов сливая. Зенит, Локо,Спам,ЦСКА в пол ноги обыграли Краснодар. Как с школьниками играли. Что у Локо или у ЦСКА сейчас состав сильнее на две головы? НЕТ! у них просто есть разумные тренеры. Выигрываешь только те команды которые на порядок ниже классом. И то умудрился Арсеналу слить. и Сербам.
papic337
papic337 ответ Dominators (раскрыть)
18 декабря 2017 в 01:09
Берите Кержакова. Он сейчас взял команду на прокачку и учит её кержаковить.
alex8683
alex8683
18 декабря 2017 в 01:05
Просто нужно убрать Шалимова!
Dominators
Dominators ответ papic337 (раскрыть)
18 декабря 2017 в 00:49
Да какая разница , любой новый тренер лучше Шалимова .
Dominators
Dominators ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 декабря 2017 в 00:47
Ни разу не писатель , а только кляузник .Только позорит фамилию замечательного советского хоккеиста .
papic337
papic337 ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря 2017 в 00:46
А кого? Манчини? Плаческу? Кучука? Кого?
Павел Амурский
Павел Амурский
18 декабря 2017 в 00:24, ред.
По инфраструктуре топ-клубов не бывает, краснодар с таким тренером хоть во дворец посели, он все равно останется спартаковской пародией.
Шуnя771
Шуnя771
18 декабря 2017 в 00:05
Щас Смолов с молотка уйдет и приблизитесь к решению задачи)
борька
борька
17 декабря 2017 в 23:41
Подберетеи и топ-команду.Успехов Краснодару!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 декабря 2017 в 23:26
Ну, раз такое дело, то топ клубу нужен и топ тренер!!!
Не может быть писатель-кляузник хорошим тренером!!!
stachel
stachel ответ time out (раскрыть)
17 декабря 2017 в 23:09
80 млн были потрачены не на УСИЛЕНИЕ состава, а на его тотальную замену. Это очень важно понимать! Никакого реального усиления не произошло, ибо пришедшие ни чем не выше классом чем ушедшие. С другой стороны, для полной замены состава 80 лямов это очень мало. Один классный нап стоит сейчас примерно столько.
stachel
stachel
17 декабря 2017 в 23:04
Следуя твое логике, тогда уж и топ-тренер.
Пенсионер2
Пенсионер2
17 декабря 2017 в 22:57
Снова в бутылку полез, время позволяет. Ну Ну.
VIPded
VIPded
17 декабря 2017 в 22:51
Топ-команды еврокубок ради 4 места не сливают...
time out
time out
17 декабря 2017 в 22:30
А чем Шалимов хуже Манчини? Краснодар одержал 11 побед и отстает на одно очко от Зенита, у которого побед меньше. 85 миллионов евро на усиление не тратил. Команда играет, а не тягомотиной занимается. Не понятно, что еще надо? Кучука? Задолбали уже соккерские специалисты по тренерской работе! Умней пока всех здесь вместе взятых это Галицкий, который не рубит с плеча, как этого хотели бы тут некоторые.
pomor45
pomor45
17 декабря 2017 в 22:19
В России нет топ-клубов по инфраструктуре. Даже Зенит с его новым стадионом европейского уровня не проходит по финансовой составляющей. Что уж говорить об остальных.
ARMENIAN
ARMENIAN
17 декабря 2017 в 22:18
и топ тренер
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