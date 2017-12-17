Шалимов: «По инфраструктуре „Краснодар“ – топ-клуб. Но нужна и топ-команда»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги выступления «быков» в первой части сезона:
«Позитивно оценю результат команды в осенней части чемпионата. Мы набрали 36 очков, идем в одном очке от прямого выхода в Лигу чемпионов. Хорошо ли мы играли? Считаю, что хорошо. Забили 32 гола в чемпионате – посмотрите их и скажите, может ли играть плохо команда, которая забивает такие мячи. Наверное, нет.
А если говорить о том, почему не очень удачно играем с лидерами, то можно использовать принцип наложения составов. Сравнивая их по позициям, понимаешь, что мы уступаем по составу „Спартаку“, „Зениту“, „Локомотиву“ и даже ЦСКА. И значит, в таких встречах игра должна складываться в нашу пользу – мы не должны первыми пропускать. Если же первыми пропускаем, появляются проблемы. Обидно, что нам забивают не после сильных ходов соперника, а после наших индивидуальных ошибок.
4-е место — это та позиция, где мы и должны быть. Были бы на шестом – провал. Третье – успех. А четвертое и пятое друг от друга не отличаются. Если мы здесь, сезон удовлетворительный.
Высокие ожидания по причине того, что по инфраструктуре мы – топ-клуб. Но нужна и топ-команда».
Не одному клубу из первой пятерке не сумел навязать борьбы, позорно и без шансов сливая. Зенит, Локо,Спам,ЦСКА в пол ноги обыграли Краснодар. Как с школьниками играли. Что у Локо или у ЦСКА сейчас состав сильнее на две головы? НЕТ! у них просто есть разумные тренеры. Выигрываешь только те команды которые на порядок ниже классом. И то умудрился Арсеналу слить. и Сербам.
Не одному клубу из первой пятерке не сумел навязать борьбы, позорно и без шансов сливая. Зенит, Локо,Спам,ЦСКА в пол ноги обыграли Краснодар. Как с школьниками играли. Что у Локо или у ЦСКА сейчас состав сильнее на две головы? НЕТ! у них просто есть разумные тренеры. Выигрываешь только те команды которые на порядок ниже классом. И то умудрился Арсеналу слить. и Сербам.
Не может быть писатель-кляузник хорошим тренером!!!
Не может быть писатель-кляузник хорошим тренером!!!