Шалимов: «По инфраструктуре „Краснодар“ – топ-клуб. Но нужна и топ-команда»

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17 декабря 2017, 21:44

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги выступления «быков» в первой части сезона:

«Позитивно оценю результат команды в осенней части чемпионата. Мы набрали 36 очков, идем в одном очке от прямого выхода в Лигу чемпионов. Хорошо ли мы играли? Считаю, что хорошо. Забили 32 гола в чемпионате – посмотрите их и скажите, может ли играть плохо команда, которая забивает такие мячи. Наверное, нет.

А если говорить о том, почему не очень удачно играем с лидерами, то можно использовать принцип наложения составов. Сравнивая их по позициям, понимаешь, что мы уступаем по составу „Спартаку“, „Зениту“, „Локомотиву“ и даже ЦСКА. И значит, в таких встречах игра должна складываться в нашу пользу – мы не должны первыми пропускать. Если же первыми пропускаем, появляются проблемы. Обидно, что нам забивают не после сильных ходов соперника, а после наших индивидуальных ошибок.

4-е место — это та позиция, где мы и должны быть. Были бы на шестом – провал. Третье – успех. А четвертое и пятое друг от друга не отличаются. Если мы здесь, сезон удовлетворительный.

Высокие ожидания по причине того, что по инфраструктуре мы – топ-клуб. Но нужна и топ-команда».

Шалимову в помощь. «Краснодар» в поисках лучшего