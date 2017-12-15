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Шалимову в помощь. «Краснодар» в поисках лучшего

15 декабря 2017, 14:25

Относительно «Краснодара» есть две версии: первая – Шалимов не тренер, вторая – у «быков» недостаточно сильный состав. «Соккер.ру» рассматривает варианты усиления. 

Уйти нельзя, остаться

Шалимов почти полтора года работает с «Краснодаром» и за это время не смог убедить болельщиков и специалистов в том, что на 100% соответствует занимаемой должности. «Быки» под руководством Игоря Михайловича чудом запрыгнули в еврокубковый состав в концовке прошлого сезона, не вышли в основной раунд Лиги Европы, по осени вылетели из Кубка России и коллекционировали поражения без забитых мячей – проиграли пять раз подряд в сентябре-октябре! Тем не менее, год «Краснодар» закрыл тремя победами, так что сейчас об отставке Шалимова речи быть не может. Не потому, что он вдруг убедил всех и каждого, что впредь команда под его руководством будет только прогрессировать. Просто логичные точки для отставки пройдены – вылет от «Црвены Звезды» и серия неудач. Будь тренер уволен в эти моменты, решение клубного руководства поддержали бы все или почти все. Но раз «Краснодар» и Галицкий терпели, ждали и верили, дождались трех побед в конце года и с оптимизмом смотрят в весну, отставая на одно очко от второго места, то сейчас нужно помочь Шалимову сделать команду лучше. И как это сделать? Несомненно, с помощью трансферов.

Как «Краснодар» провёл лето?

Понимаю, что так можно сказать о любом клубе – и о ЦСКА, и о «Спартаке», и даже о «Зените», но «Краснодару» действительно не хватило парочки внятных летних трансферов, чтобы чувствовать себя уверенно в первой части сезона. Вандерсон пока не заиграл «на все деньги», Андрей Иван и Михайло Ристич далеки от стартового состава, ветеран Янбаев совсем не играет, а Шишкин и Грицаенко часто играют так, что лучше бы сидели рядом с Ренатом на лавочке. Ни один из новичков не стал явным усилением, хотя «быки» потратили 13 миллионов евро и явно рассчитывали на большую отдачу от новых игроков.

В чём ошибка «Краснодара» при формировании состава?

Нельзя стать сильнее, собирая бесплатных ветеранов и покупая игроков «на вырост». Прошедшим летом «Краснодар» провел трансферную кампанию без оглядки на стартовый состав. Частые появления с первых минут списанного «Локомотивом» Шишкина – не от хорошей жизни, особенно, если воображать, будто Роман хорошо справляется с обязанностями центрального полузащитника, при том, что всю карьеру играл на фланге обороны. Вандерсон, судя по сумме трансфера, предполагался в основу, но здесь тоже можно было ожидать, что бразилец из чемпионата Австрии начнет в России с пробуксовками. Грицаенко? Алексей пока вообще не убеждает, что готов к РФПЛ, но хочется верить, что он сможет конвертировать неудачные матчи в опыт и будет расти. Об Иване, Ристиче и Янбаеве разговор и вовсе короткий.

В итоге, у «Краснодара» сложился раздутый состав, в котором много средних игроков, но не хватает качественных исполнителей уровня Гранквиста и Смолова для старта. 26 футболистов приняли участие в матчах РФПЛ, а лучше бы было 18-20, но с понятными характеристиками, чтобы мастерство «в среднем по больнице» было выше. Практика показывает, что хаотичные составы с большим количеством середняков и универсалов, которые сегодня играют на одной позиции, а завтра – на другой, не сулят ничего хорошего. У миланских клубов еще недавно был такой период, в своих масштабах «Краснодар» повторяет ошибки знаменитых коллег из Италии. Кадровый хаос и отсутствие выраженного костяка идет от набора футболистов, которые заставляют тренерский штаб пребывать в перманентном состоянии поиска, опираясь на единичные опорные точки – Классон, Газинский, Гранквист, Смолов.

12 лучших матчей первой части РФПЛ 2017/2018 

Чистка и поиск. Рисуем зимний план для «Краснодара»

Я твердо убежден, что слишком большая обойма игроков даже хуже ограниченного выбора. В таком случае могут возникнуть проблемы с темпом, зато есть возможность сыграться и сплотиться, как это делает ЦСКА, в раздутых же командах слишком много невыясненных моментов, ненужных отношений и разнородных мотиваций. «Краснодару» весной не понадобятся все футболисты, которые играли в 2017 году, чистку состава можно начинать уже зимой, потому что в РФПЛ после каникул нужно будет сыграть всего лишь 10 туров, а другими турнирами «быки» не обременены.

Чистка

Ренат Янбаев. 1 матч в РФПЛ за 20 туров. Зачем команде человек, который не слезает со скамейки запасных? В дальнейшем продолжении сотрудничества нет никакого смысла, очевидно, что Ренат – лишний в «Краснодаре», если говорить исключительно о футболе.

Рикардо Лаборде. Колумбиец оформил дубль в ворота «Рубина» в первом же туре, но потом была травма, и Рикардо даже не смог вернуться к роли полезного джокера. От случая к случаю Лаборде еще может помогать «быкам» и в будущем, но это явно актив не для прогресса, скорее один из элементов неорганизованного хаоса.

Андрей Иван и Михайло Ристич. Будет логично, если «Краснодар» подыщет для молодых румына и серба команды на остаток сезона. Аренды – это то, что нужно.

Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Илья Жигулев. Свое веское слово должен сказать тренерский штаб. Если молодые игроки необходимы для нормального существования главной команды – скажем, Шалимов четко поясняет: «Игнатьев – второй выбор на позиции центрфорварда после Смолова», - тогда оставлять. Если же юноши будут получать практику по остаточному принципу, то тоже лучше отправиться в командировки. Впрочем, скорее так: 21-летнему Жигулеву аренда будет однозначно полезна, а 18-летним Магомеду с Иваном не обязательно срываться с места, к тому же их держит одно важное обстоятельство: участие «Краснодара» в Юношеской Лиге чемпионов.

Поиск

Центральный защитник. «Краснодару» уже сейчас нужно позаботиться о приобретении нового лидера обороны, преемника Гранквиста, который летом собирается завершить свои иностранные приключения и вернуться в Швецию. Если купить сильного центрбека зимой, то, во-первых, Андреас успеет его натаскать и поможет адаптироваться под стиль «Краснодара», во-вторых, Шалимов получит необходимое усиление защиты перед весенней частью сезона, где «быки» будут бороться за путевку в Лигу чемпионов. На мой взгляд, это вообще главный по приоритету трансфер.

Правый защитник. Еще одно усиление обороны, которое необходимо сделать. Слева есть Рамирес, умеющий действовать в стиле Марио Фернандеса, а вот справа Шишкин и Петров – каждый с российским паспортом, но и очевидными недостатками, скоростными и позиционными. Возможно, именно «Краснодару» предстоит вытащить из чешской «Спарты» Вячеслава Караваева – вот это будет любопытный ход.

Системообразующий игрок в центр поля. Вообще-то, у «Краснодара» есть такой парень – Шарль Каборе, только вот навскидку даже не вспомню последний крутой матч африканца. Хочется послушать экспертов, но есть мнение, что Каборе конкретно сдал, а многие проблемы «Краснодара» именно из-за него. Это подтверждается и статистикой: опорный полузащитник не участвует в единоборствах (0.4 в среднем за игру), на его счету нет результативных действий, почти нет ударов и обостряющих передач. Общая точность пасов высокая, но Шарль не двигает и не тащит мяч, не вскрывает зоны – по факту он скатился к декоративной роли, хотя должен образовывать систему вокруг себя и встречать быстрые атаки соперников. Футболист такого типажа «Краснодару» необходим, но только играющий, а не стоячий гений передач в радиусе десяти метров.

Конструктор, креативный мотор. Может быть, вы посчитаете это излишеством, но мы же пытаемся сделать «Краснодар» сильнее, а с этой ролью в команде не все гладко. Мамаев был чертовски хорош в позапрошлом сезоне, но сейчас он далек от той формы, Перейра иногда выступает в роли плеймейкера, но уругвайцу не хватает методичности, Подберезкин тоже не тянет. Очевидно, что игрок тонкой организации в атакующую тройку, которая располагается «под» Смоловым, добавит «Краснодару» красок. Тем более, сразу всплывает в уме кандидатура Олега Шатова, чьи таланты не востребованы Роберто Манчини в «Зените».

Достижения чемпионата России сезона-2017/18

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Все комментарии
112910415
112910415
16 декабря 2017 в 14:13
всё получится, нельзя иначе!
Gannibal45
Gannibal45
16 декабря 2017 в 03:00
пока Галицкий заинтересован в развитии клуба, можно не беспокоиться о будущем Краснодара, мне кажется у него в отличии от большинства клубов РФПЛ, есть план по развитию клуба, а это уже большой к успеху, тот же Зенит, который хаотично скупает все что блестит или нравится манекену с шарфом можно поставить в пример клуба которым царит хаос
scikuni
scikuni ответил
16 декабря 2017 в 02:11
mс:
А ещё есть довольно интересная версия, что Галицкий требует от команды всегда играть в атаку, поэтому и не увольняет Шалимова, и не уволит никогда. Или ещё больше - сам тренирует Краснодар, а Шалимов говорящая голова. В любом случае, Галицкий, вроде бы, не ставит задачи вроде "попасть в лч" или "побеждать Спартак". Его интересует только красивая игра + развитие академии, сам он активно развивает инфраструктуру вокруг клуба. Все у Краснодара будет хорошо, уверен в этом. Краснодар - долгоиграющий проект (в хорошем смысле этого слова :))
не может быть все хорошо у клуба, который не попадает в лч имея и стадион и деньги большие, зто либо упрямость хозяина либо его подстилочность под столицу что еще хуже
сергей кизимов
сергей кизимов
15 декабря 2017 в 23:42
Толковая статья, без обычной злобы, а по делу.
Александр Северный
Александр Северный ответил ramage
15 декабря 2017 в 17:34
ramage:
уточни сколько раз побеждал зеня за последнее время в чемпионате. Когда уточнишь давай и поговорим о невезучих клубах
Сколько раз Зенит проиграл 7-0 за последние годы, придумай, потом поговорим.
D.vil
D.vil ответил ramage
15 декабря 2017 в 17:20
ramage:
ага, и конкурировать за 8 место с Тулой
В пятерке все равно останемся) А со следующего сезона за попадание в ЛЧ!)
ramage
ramage ответил D.vil
15 декабря 2017 в 17:17
D.vil:
Блондина убрать зпт Смолова продать зпт подтянуть в основу воспитанников зпт и купить хорошего легионера-плеймейкера тчк )))
ага, и конкурировать за 8 место с Тулой
ramage
ramage ответил Александр Северный
15 декабря 2017 в 17:17
Александр Северный:
Краснодар давно превратился в жалкую породию и верного помощника невезучего спартака.
уточни сколько раз побеждал зеня за последнее время в чемпионате. Когда уточнишь давай и поговорим о невезучих клубах
D.vil
D.vil
15 декабря 2017 в 15:44
Блондина убрать зпт Смолова продать зпт подтянуть в основу воспитанников зпт и купить хорошего легионера-плеймейкера тчк )))
zamsb
zamsb
15 декабря 2017 в 15:41
Самое слабое звено в Краснодаре это тренер. Что бы принять решение кого из игроков покупать, а кого продавать необходимы перемены на тренерском мостике, а уже потом, под нового тренера, и заниматься подбором и расстановкой кадров.
mс
ответил Saang
15 декабря 2017 в 15:38
Saang:
Галицкий тренирует сам? Ты шутишь?) О_О
Все может быть. Почему бы и нет, если он любит футбол и имеет моральное право делать с Краснодаром все, что хочет?
А вообще, это только теория, конечно же.
Александр Северный
Александр Северный
15 декабря 2017 в 15:35
Краснодар давно превратился в жалкую породию и верного помощника невезучего спартака.
Saang
Saang ответил
15 декабря 2017 в 15:32
mс:
А ещё есть довольно интересная версия, что Галицкий требует от команды всегда играть в атаку, поэтому и не увольняет Шалимова, и не уволит никогда. Или ещё больше - сам тренирует Краснодар, а Шалимов говорящая голова. В любом случае, Галицкий, вроде бы, не ставит задачи вроде "попасть в лч" или "побеждать Спартак". Его интересует только красивая игра + развитие академии, сам он активно развивает инфраструктуру вокруг клуба. Все у Краснодара будет хорошо, уверен в этом. Краснодар - долгоиграющий проект (в хорошем смысле этого слова :))
Галицкий тренирует сам? Ты шутишь?) О_О
rubin kazzzan
rubin kazzzan
15 декабря 2017 в 15:18
состав вполне боеспособный , а вот тренер ,,,,,,,,,,,,
RomM84
RomM84
15 декабря 2017 в 15:07
я уже неоднократно говорил что быкам не хватает мысли в игре, и защита в принципе не плоха, и атака в порядке, а мысли нет! нужен кто то типа того же Тотти или Крооса, да тот же Мамай в свои лучшие матчи творил нечто, а сейчас этого нету((( Вот главный трансфер Краснодара на зиму, ИМХО
Snake Plissken
Snake Plissken
15 декабря 2017 в 14:57
Нельзя Шалимова убирать - Спартак лишится 6 очков в следующем сезоне!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 декабря 2017 в 14:56
Шатов, это КРУТО И ДЛЯ ШАТОВ, И ДЛЯ КРАСНОДАРА.
Остапчук 67
Остапчук 67
15 декабря 2017 в 14:56
Шалимову нужно дать ручку и бумагу, а если понадобится, продиктовать текст заявления.
valt134
valt134
15 декабря 2017 в 14:44
Статья по делу. И усиления нужны. По весне Краснодар прибавит,сомнений нет. Так было последние 2 сезона. Ждём в 3-ке. Но кто же тогда лишний? Дилемма,понимаешь...
mс
15 декабря 2017 в 14:41
А ещё есть довольно интересная версия, что Галицкий требует от команды всегда играть в атаку, поэтому и не увольняет Шалимова, и не уволит никогда. Или ещё больше - сам тренирует Краснодар, а Шалимов говорящая голова.
В любом случае, Галицкий, вроде бы, не ставит задачи вроде "попасть в лч" или "побеждать Спартак". Его интересует только красивая игра + развитие академии, сам он активно развивает инфраструктуру вокруг клуба. Все у Краснодара будет хорошо, уверен в этом. Краснодар - долгоиграющий проект (в хорошем смысле этого слова :))
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