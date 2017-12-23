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Гвардиола: «Агуэро — особенный футболист»

23 декабря 2017, 20:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Было тяжело, поскольку все десять игроков соперника играли за линией мяча. Свободных зон практически не было. Но мы были к этому готовы, понимали, с чем нам придется столкнуться.

Агуэро? Вне всяких сомнений, Агуэро — особенный футболист, легенда. Я счастлив, что он показывает хороший футбол и забивает голы. Понимаю его, когда он расстраивается, если не играет, но в нашей команде все футболисты заслуживают того, чтобы выйти на футбольное поле», — сказал Гвардиола.

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Все комментарии
Bonnucci
Bonnucci ответ sihafazatron (раскрыть)
24 декабря 2017 в 01:29
ролан гаррос)))
David Villa7
David Villa7
24 декабря 2017 в 01:02
Все это знают, но хотят подбодрить . У Куна и так хватает проблем
liverpооl2014
liverpооl2014 ответ sihafazatron (раскрыть)
23 декабря 2017 в 21:51
Уимблдон забыл)
brodaga 05
brodaga 05
23 декабря 2017 в 21:33
Агуэро очень часто жадничает..Раньше был лучше.
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
23 декабря 2017 в 21:08
Хахахах в голос xD
Mamaev
Mamaev
23 декабря 2017 в 21:08
Ассист Куна понравился больше
sihafazatron
sihafazatron
23 декабря 2017 в 20:39
лысый физрук с таким баблом любой бы выиграл. вот когда возглавит томь и выиграет 5 лч подряд, 3 ле к ряду, чм, ролан гаррос и кубок соли вот тогда можно сказать,что он топ тренер
liverpооl2014
liverpооl2014
23 декабря 2017 в 20:39
Поспорил бы с Гвардиолой.
Агуэро очень часто жадничает и лишает команду голов.
Раньше был лучше.
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