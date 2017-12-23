Гвардиола: «Агуэро — особенный футболист»

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23 декабря 2017, 20:37

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Было тяжело, поскольку все десять игроков соперника играли за линией мяча. Свободных зон практически не было. Но мы были к этому готовы, понимали, с чем нам придется столкнуться.

Агуэро? Вне всяких сомнений, Агуэро — особенный футболист, легенда. Я счастлив, что он показывает хороший футбол и забивает голы. Понимаю его, когда он расстраивается, если не играет, но в нашей команде все футболисты заслуживают того, чтобы выйти на футбольное поле», — сказал Гвардиола.