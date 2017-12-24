Вальверде: «Тер Штеген - определяющий игрок для „Барселоны“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде похвалил голкипера команды Марка-Андре тер Штегена:

«Марк является для нас определяющим футболистом. Нас очень выручают его сэйвы, плюс это тот игрок, который начинает наши атаки.

Порой мы нервничаем при игре у наших ворот, но Марк всегда спокоен. Он классно читает игру».

Вчера немецкий страж ворот «Барсы» не позволил игрокам «Реала» огорчить себя, в очередной раз отстояв на ноль.