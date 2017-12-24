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Вальверде: «Тер Штеген - определяющий игрок для „Барселоны“»

сегодня, 15:29

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде похвалил голкипера команды Марка-Андре тер Штегена:

«Марк является для нас определяющим футболистом. Нас очень выручают его сэйвы, плюс это тот игрок, который начинает наши атаки.

Порой мы нервничаем при игре у наших ворот, но Марк всегда спокоен. Он классно читает игру».

Вчера немецкий страж ворот «Барсы» не позволил игрокам «Реала» огорчить себя, в очередной раз отстояв на ноль.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 18:05
Из молодой плеяды талантливых немецких вратарей (Лено,Трапп,Хорн...) реально только он достиг высочайшего уровня.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:33
Но порой этот братишка косячит хуже Вальдеса родного )))
Пластун
Пластун
сегодня в 17:33
100% . После игр на КК в России он просто фантастичен. Основной в сборной будет на ЧМ скорее всего.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:18
На данный момент он номер один в Барсе и в сборной Германии...Время Нойера ушло..
No problem
No problem
сегодня в 16:57
Хорош.
NOVA
NOVA
сегодня в 16:56
да, если бы не он Реал бы забил парочку!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:44
Желаю ему стать чемпионом мира!
neomessi
neomessi
сегодня в 16:10
Я был изначально рад за его переход.
Знал что он станет кипером номер 1 в Ла Лиге.
Два года назад феерил в ЛЧ.
Apsny
Apsny
сегодня в 15:56
Надо сплюнуть.
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 15:48
Не сломался морально сидя за спиной у Браво,дождался своего шанса,пропустил парочку за шиворот,и стал подниматься на вершину к лучшим киперам.Германия снова лучше всех,даже Нойера могут заменить,в случае новой травмы.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:41
Красавец. Первым делом навел порядок в обороне: при нем даже Вермален является светлым пятном! На 100% уверен, что Вальверде специально отдал первый тайм Реалу, который наелся, а Барса, как хищник, накинулась и дожала.
Cules2013
Cules2013
сегодня в 15:41
Крут, спору нет. Как-то вот так, тихой сапой прошёл путь от того, кто может пропустить за шиворот, в список лучших вратарей планеты. Правильно сказал Дементьев, что теперь и травма Нойера для Германии не выглядит проблемой.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 15:34
А ведь действительно
В этом сезоне Марк очень сильно прибавил!
Удачи ему в дальнейшем , лучший на сегодня.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:32
Да уж, потащил вчера немало...
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