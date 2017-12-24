Анри об игре МЮ в матче с «Лестером»: «Что вы делаете? Выйдите из своей штрафной!»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал излишне прагматичную игру «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура АПЛ против «Лестера». «Красные дьяволы», играя в большинстве, упустили победу на последней минуте встречи.

«Если вы позволяете сопернику прессинговать вдесятером, а сами прижимаетесь к своим воротам, то вы пропустите. Что вы делаете? Выйдите из своей штрафной!

У Олбрайтона было пространство, чтобы выполнить навес, а еще можно снова предъявить претензии Де Хеа. МЮ отделался испугом в матче с „Вест Бромвичем“, но в поединке с „Лестером“ не удалось».