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Анри об игре МЮ в матче с «Лестером»: «Что вы делаете? Выйдите из своей штрафной!»

сегодня, 15:18
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал излишне прагматичную игру «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура АПЛ против «Лестера». «Красные дьяволы», играя в большинстве, упустили победу на последней минуте встречи.

«Если вы позволяете сопернику прессинговать вдесятером, а сами прижимаетесь к своим воротам, то вы пропустите. Что вы делаете? Выйдите из своей штрафной!

У Олбрайтона было пространство, чтобы выполнить навес, а еще можно снова предъявить претензии Де Хеа. МЮ отделался испугом в матче с „Вест Бромвичем“, но в поединке с „Лестером“ не удалось».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:21
анри прав: дали столько свободы лестеру, да и Давид мог бы сыграть на выходе. вообще мне уже ничего непонятно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:46
Погубит Маур команду своей тактикой
Антон за MU
Антон за MU ответил Red_team
сегодня в 16:46
Red_team:
Согласен, уважаю Мавра, но не уважаю игру команды при нем, небольшой парадокс
Дружище,да пускай этот Маур идёт куда подальше!!! Забили гол и ставим автобус))) Что за маза фака?) Ты вспомни как наш МЮ играл раньше,забили гол и бегут дальше забивать .. второй,третий и тд. Вот это была команда!!! Ничего не боялись и всегда бежали в атаку,за ,что я и полюбил МЮ,за натиск и зрелищный футбол,скорость и напор!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:45
Но они этого не сделали, Тьерри! Вполне дельный и нужный совет, особенно для Маур. Уже не в первый раз он наступает на одни и те же грабли....
Red_team
Red_team ответил mrkdg
сегодня в 16:39
mrkdg:
очень тяжело смотреть на такой футбол.тем более когда это твоя любимая команда.ведь ты знаешь что команда способна играть по другому.на что способны игроки.но тем не менее приходиться смеренно смотреть на это и принимать то что тебе дает твой клуб под руководством мауриньо.
Согласен, уважаю Мавра, но не уважаю игру команды при нем, небольшой парадокс
Антон за MU
Антон за MU ответил Red_team
сегодня в 16:34
Red_team:
Мда, вынужден согласиться с Анри, я полюбил МЮ совершенно за другой футбол, но терпел антифутбольных тренеров после САФа во благо клуба, терпению приходит конец... з.ы. За МЮ я то не перестану болеть, клуб впитался в мою кровь, но очень сложно смотреть матчи команды уже, это гуано, а не футбол
Вот вот и я о том-же! За МЮ всем сердцем,но игра г.вно полнейшее!
mrkdg
mrkdg
сегодня в 16:31
что то мне подсказывает что этот сезон для мауриньо в мю последний.не получается у него в мю.не смотря на результаты прошлогодние
mrkdg
mrkdg ответил Red_team
сегодня в 16:30
Red_team:
Мда, вынужден согласиться с Анри, я полюбил МЮ совершенно за другой футбол, но терпел антифутбольных тренеров после САФа во благо клуба, терпению приходит конец... з.ы. За МЮ я то не перестану болеть, клуб впитался в мою кровь, но очень сложно смотреть матчи команды уже, это гуано, а не футбол
очень тяжело смотреть на такой футбол.тем более когда это твоя любимая команда.ведь ты знаешь что команда способна играть по другому.на что способны игроки.но тем не менее приходиться смеренно смотреть на это и принимать то что тебе дает твой клуб под руководством мауриньо.
mrkdg
mrkdg
сегодня в 16:26
анри конечно прав.но ему лучше почаше игры арсенала смотреть.там дела идут намного хуже.мю пока что со своей невнятной игрой 2-й.арсенал та даже в 4-е нету.
Red_team
Red_team
сегодня в 16:23
Мда, вынужден согласиться с Анри, я полюбил МЮ совершенно за другой футбол, но терпел антифутбольных тренеров после САФа во благо клуба, терпению приходит конец...
з.ы. За МЮ я то не перестану болеть, клуб впитался в мою кровь, но очень сложно смотреть матчи команды уже, это гуано, а не футбол
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:05
Моур специалист по проигрышам играя большинстве. Когда Челси половину матча с ПСЖ играли в большинстве после удаления Ибрагимовича (не заслуженного притом), ведя в счете всю игру лапками махал и требовал всем игрокам не выходить из своей половины и обороняться, вместо того, чтобы добить, в итоге в концовке пропустили гол, сыграли вничью и с успехом вылетели из ЛЧ.
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 15:50
И почему Маур любит автобус,игроки ведь сильные у него.Так если пойдет дальше игроки не стерпят.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 15:43
А вот и главный ыксперт подьехал.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:33
С такой игрой МЮ будет проблематично попасть в топ-4.
Антон за MU
Антон за MU
сегодня в 15:26
Да,что тут говорить то,если наш физручело даун!
Уже все ржут над нашим физруком,тактик х.ев!
Foxes
Foxes
сегодня в 15:23
МЮ заканчивал матч с Лестером, на мандраже, вот и получили в концовочке.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:20
постоянно отскакивать не получится
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