Дед Мороз из Великого Устюга посетит матчи ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте второго центрального полузащитника для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Турция. Супер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
  • Главные новости
  • Все новости
00:52
Каррера: «Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле»42
23:29
«Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт одному из своих лидеров14
22:48
Заболотный рассказал о конкуренции с Дзюбой за попадание на ЧМ-201828
22:22
Вратарь «Зенита» считает переход в ХИК шагом в Европу37
20:19
Возвращение Мхитаряна в «Боруссию» вряд ли состоится14
00:54
«Арсенал» хочет подписать капитана «Милана»6
00:39
Полузащитник «Ростова» может отправиться в Румынию1
00:16
Месси отвез детей повидаться с Сантой14
00:00
Голкипер «Шапекоэнсе», переживший авиакатастрофу, забил гол4
23:43
Саутгейт - о посещении детской больницы: «Смотришь на жизнь по-другому»1
23:18
Паулиньо: «Очень рад победе над „Реалом“»9
23:17
Хамес: «Я очень доволен первыми месяцами в „Баварии“!»3
23:03
Эррера отреагировал на критику Невилла4
22:34
Перес призвал болельщиков «Реала» поддержать Зидана19
22:05
«Реал» вернулся к кандидатуре Икарди после поражения от «Барселоны»20
21:48
Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован на три матча4
21:36
«Галатасарай» победил в первом матче после возвращения Терима5
21:24
Семин проводит отпуск, катаясь на лыжах35
21:22
«Ливерпуль» готов подписать вратаря ПСЖ9
21:15
Хави считает, что назначение Вальверде тренером пошло Месси на пользу19
20:57
Обамеянг: «Я больше не хочу переходить в „Реал“»31
20:55
«Фенербахче» следит за хавбеком «Кристал Пэлас»0
20:44
«Севилья» рассматривает Тухеля как претендента на должность тренера3
20:39
Анри высмеял сообщения о том, что «Реал» может уволить Зидана37
20:13
«Барселона» опубликовала видео из раздевалки после разгрома «Реала»55

Дед Мороз из Великого Устюга посетит матчи ЧМ-2018

вчера, 18:34

Дед Мороз из Великого Устюга собирается воочию проследить за перипетиями чемпионата мира в России:

«Я занимаюсь всеми видами спорта и поеду на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Буду поддерживать нашу сборную команду».

Сейчас Дед Мороз находится в Грозном, куда приехал впервые. Вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым он посетил предновогоднее мероприятие, организованное для детей погибших сотрудников правоохранительных органов.

Сказочный персонаж станет символом не только Нового Года, но и самого мундиаля.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера: «Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле»
Сегодня, 00:52 42
Заболотный рассказал о конкуренции с Дзюбой за попадание на ЧМ-2018
Вчера, 22:48 28
Вратарь «Зенита» считает переход в ХИК шагом в Европу
Вчера, 22:22 37
Полузащитник «Спартака» заявил о готовности перейти в «Карабах»
Вчера, 19:07 27
Агент: «Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного»
Вчера, 12:22 28
Глушаков: «Скоро в холод, приступаю к делу»
Вчера, 10:13 30
Обсудить
Все комментарии
loko7
loko7
вчера в 21:37
Надеюсь игроки сборной написали письмо ему с просьбой хотя бы выйти из группы.
Deuced
Deuced
вчера в 21:28
а яй** не сварятся у дедушки?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:13
саудовская аравия будет в шоке увидеть деда мороза в июне)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:52
Совсем крыша поехала, Деда Мороза лучше на хоккей отправить
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 19:12
Нашей Сборнаяй лучше бы Хоттабыч
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 18:54
Вот интересно мне по билету он пойдёт или по пригласительному, бесплатно)))
старина
старина
вчера в 18:39
У него есть паспорт болельщика?
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 18:38
А Дед Мороз Глушакову ещё не звонил?
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 18:38
Повезло старому!
liverpооl2014
liverpооl2014
вчера в 18:36
дед мороз вроде в питере живет и за тарасовку топит
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:36
Что за бред??? Как вообще ДМ и ЧМ связаны???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100