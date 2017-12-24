Дед Мороз из Великого Устюга посетит матчи ЧМ-2018

Дед Мороз из Великого Устюга собирается воочию проследить за перипетиями чемпионата мира в России:

«Я занимаюсь всеми видами спорта и поеду на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Буду поддерживать нашу сборную команду».

Сейчас Дед Мороз находится в Грозном, куда приехал впервые. Вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым он посетил предновогоднее мероприятие, организованное для детей погибших сотрудников правоохранительных органов.

Сказочный персонаж станет символом не только Нового Года, но и самого мундиаля.