Просинечки: «Модрич - лучший хорватский игрок в истории»

Обладатель Кубка европейских чемпионов 1991 года Роберт Просинечки считает хавбека «Реала» Луку Модрича лучшим хорватским футболистом в истории.

«Модрич заслуживает звание лучшего хорватского игрока в истории, и это нельзя оспорить. У него три титула Лиги чемпионов, и всегда Лука был одним из важнейших футболистов „Реала“. Трижды в этих случаях он попадал в символическую сборную года.

Даже если мы отбросим трофеи в сторону, его игра в „Реале“ впечатляет».

Модрич был признан лучшим игроком последнего клубного чемпионата мира.