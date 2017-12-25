Капелло: «Игроки „Баварии“ объявили войну Анчелотти»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло выразил мнение, что игроки «Баварии» «сливали» бывшего рулевого команды Карло Анчелотти.
Анчелотти был уволен в конце сентября, после разгрома от ПСЖ (0:3) в Лиге чемпионов.
«Многие задаются вопросом, что же такого сделал Хайнкес, что игра „Баварии“ преобразилась. Ответ нужно искать в игроках. Они объявили войну Анчелотти, хотели его увольнения, чтобы показать - проблема в тренере. Команда не выкладывалась при Анчелотти так, как делает это сейчас».
90 игроков из 100 мыслят как наёмники. Огромные деньги, уверенное положение в жизни, и как следствие, отсутствие стремления и мотивации.
Зачем что-то менять и лишний раз напрягаться, когда есть коллектив и есть атмосфера? Куда проще избавиться от лишнего звена. В данном случае это Анчелотти.
90 игроков из 100 мыслят как наёмники. Огромные деньги, уверенное положение в жизни, и как следствие, отсутствие стремления и мотивации.
Зачем что-то менять и лишний раз напрягаться, когда есть коллектив и есть атмосфера? Куда проще избавиться от лишнего звена. В данном случае это Анчелотти.