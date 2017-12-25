В переходе Дзюбы заинтересованы два клуба из Европы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов двух клубов из Европы.

«Артем мне сказал, что есть два российских клуба, которые предлагают ему свои варианты. А есть и два клуба зарубежных. Из серьезных чемпионатов. Он даже назвал мне эти клубы, но я не имею права их раскрывать. Но это команды хорошие, настоящие. Пожелаем ему успехов», — сказал Орлов.

Ранее Орлов поделился мыслями относительно возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».