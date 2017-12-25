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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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В переходе Дзюбы заинтересованы два клуба из Европы

вчера, 19:28

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов двух клубов из Европы.

«Артем мне сказал, что есть два российских клуба, которые предлагают ему свои варианты. А есть и два клуба зарубежных. Из серьезных чемпионатов. Он даже назвал мне эти клубы, но я не имею права их раскрывать. Но это команды хорошие, настоящие. Пожелаем ему успехов», — сказал Орлов.

Ранее Орлов поделился мыслями относительно возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

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Все комментарии
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:31
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:20
Зп Дзюбы 3 000 000 Евро
Если Зенит не заплатит за то, чтобы его забрали... то сам он никуда не уйдёт(не для этого приходил) )) Теперь Дзюба как Бухаров в своё время.
Colonist
Colonist
сегодня в 00:18
Так и останется без титулов...:(
radone
radone
сегодня в 00:12
Если бы это было правдой, он бы с радостью назвал эти клубы, а так очевидно, что дзюба никому не нужен.
TURBO 84
TURBO 84 ответил Поц
вчера в 23:31
Поц:
Ну что вы прицепились к Дзюбе. Человек сделал сделал решающий выбор в своей жизни и не угадал. Причём останься он в Спартаке, тоже возможно сидел бы на лавке. По хорошему ему надо было остаться в Ростове. Его уровень. Без всяких издёвок. А прикалываться над человеком, который всё пp0сpaл не стоит. Дзюба уже своё получил (вернее не получил - чемпионство).
"А прикалываться над человеком, который всё пp0сpaл не стоит"... Он не про76, он только в плюсе.
Apsny
Apsny
вчера в 23:23
В его родной клуб, в Динамо Сухум).
salaga
salaga ответил Т34
вчера в 23:22
Т34:
Дзюбе цену набивают. Орлов в доле. Два российских клуба, даже не хочется и думать какие. А какие клубы из серьезных чемпионатов могут заинтересоваться Дзюбой, если он за больше, чем половину сезона, забил один мяч и не попадает в состав? Кому понадобилось это "сокровище"? Орлов и Дзюба жгут на пару.
    фанат джигурды
    фанат джигурды
    вчера в 23:12
    два клуба из Европы:

    Алюминий и Кркшо.
    Заполярный
    Заполярный
    вчера в 23:08
    ПО МОЕМУ В ЕВРОПЕ НЕТ ПРОБЛЕМ С ГАЗОМ, ЗАЧЕМ ИМ ДРОВА ТО
    Chivas1
    Chivas1
    вчера в 22:26
    Скендербеу и Работнички...
    mat73
    mat73
    вчера в 22:19
    АПОЭЛ или Вардар
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    вчера в 22:19
    Сан-марино и Гибралтар.. за одно устроится на почту, марки клеить, язык то длинный
    Поц
    Поц
    вчера в 21:54
    Ну что вы прицепились к Дзюбе. Человек сделал сделал решающий выбор в своей жизни и не угадал. Причём останься он в Спартаке, тоже возможно сидел бы на лавке. По хорошему ему надо было остаться в Ростове. Его уровень. Без всяких издёвок.
    А прикалываться над человеком, который всё пp0сpaл не стоит. Дзюба уже своё получил (вернее не получил - чемпионство).
    дурман
    дурман
    вчера в 21:49
    Такс гуглим, на территории каких стадионов меньше всего посажены деревья
    phantom-k
    phantom-k
    вчера в 21:37
    В общем, трофеев не будет))) а ведь шёл за ними...)))
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:31
    Опять Геннадию Сергеевичу сон приснился под общим названием "Разговор с Дзюбой"). Орлов в Питере ещё свой цирк не открыл?
    Томик
    Томик ответил VIPded
    вчера в 21:23
    VIPded:
    Накрутка цены. Не более... )))
    Расхваливают, чтобы поменьше за Смолова доплачивать при обмене. Жалкие потуги с обеих сторон).
    МКС
    МКС
    вчера в 21:13
    . А есть и два клуба зарубежных. Из серьезных чемпионатов. Он даже назвал мне эти клубы: Динамо Тбилиси и Черноморец из Одессы
    Absinthe6
    Absinthe6
    вчера в 21:11
    Два клуба из Европы - ереванский Пюник и кишиневский Зимбру поборятся за Дзюбу)
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 21:10
    В штрафной он был великолепен, все две минуты просто бог.
    aviabas
    aviabas
    вчера в 21:08
    Два клуба..из серьезных чемпионатов..неужели Беневенто и Метц?
    vinyardrip
    vinyardrip ответил Shafterhopf
    вчера в 21:05
    Shafterhopf:
    Серьезные чемпионаты - это Чемпионат Турции и Казахстана?
    Беларуси и Эстонии)) Эстонкие напы щас в топе по голам за сезон, вот и Дзьюбиньо засветится, а там глядишь и в Спал позовут или в Халл, ну на крайняк в камеди клабе будет зажигать))
    Kрейсер
    Kрейсер ответил Napoleon Bonapart
    вчера в 21:04
    Napoleon Bonapart:
    В переходе Дзюбы заинтересованы два клуба- Зенит и Зенит-2.
    Первый - заинтересован от него избавиться.
    Второй - заинтересован просто побухать на прощальном ужине Дзюбы.
    mr.onnepassepas@mail.ru
    mr.onnepassepas@mail.ru ответил Napoleon Bonapart
    вчера в 21:02
    Napoleon Bonapart:
    В переходе Дзюбы заинтересованы два клуба- Зенит и Зенит-2.
    Они не знают как избавиться от обозника игрочишки.
    fcspartak
    fcspartak
    вчера в 20:57
    Он даже назвал мне эти клубы: twiga в монако - кокорин с мамаевым официанта русского постоянно требуют и второй из амстердама, там истинные европейцы хотят с буратино попробовать
    Sem25
    Sem25
    вчера в 20:54
    Чтобы Дзюба сохранил нынешние доходы от газпрома, в ЕС его ЗП должна быть на уровне 6 млн. евро(до уплаты налогов) в год. Ему готовы такие деньги платить, или Дзюба готов простить газпрому 2,5 года контракта?
    311
    311
    вчера в 20:53
    1. Бавария
    2. Реал Мадрид
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    вчера в 20:39
    ...у зюбы только один вариант , играть в другом клубе , а зарплату по контракту пусть платит Зенит...
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    вчера в 20:33
    Просто местные трофеи ему не интересны, на европейские замахнулся)) игрочишка.
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 20:31
    Серьезные чемпионаты - это Чемпионат Турции и Казахстана?
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