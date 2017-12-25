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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Иньеста: «Я никогда не сбрасываю „Реал“ со счетов»

вчера, 22:24

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что по-прежнему нельзя забывать о «Реале», хотя тот и отстал от каталонцев на 14 очков в турнирной таблице. При этом у «сливочных» есть матч в запасе.

«Впереди еще много матчей, так что всё может произойти. Кто может гарантировать, что мы вдруг не проиграем три матча подряд? Тогда разрыв сократится. Мы видели такие ситуации много раз. 

Наша задача - держать разрыв на одном уровне. „Барселона“ довольна сложившейся ситуацией, но я никогда не сбрасываю „Реал“ со счетов».

В последнем матче «Барселона» на выезде разгромила «Реал» (3:0).

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 00:50
Какой ты голосистый стал после 3:0! А где ты был после 1:3 и 0:2 в августе?
Ты конечно этого не скажешь,но я и так знаю ты плакал и бился в конвульсиях,а когда у барсы поперло то всплыл как сам знаешь что!
И не надо тупых отмазок и оскарблений (не будь хоть раз банальным) просто скажи куда пропал на месяц!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 23:21
Глоры Реала мне вас детально жаль))
5 трофеев за сезон и один единственный матч уничтожил все эти левые награды которые выиграны с помощью судьей))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил -Джек Потрошитель-
вчера в 23:19
-Джек Потрошитель-:
Я бы на месте Зидана приобрел зимой форварда и боролся за ЛЧ и Кубок,а в ла лиге иногда допускал бы к матчам молодежь!
Но ты не на его месте)) а твоё место любимый диван и чипсы))
Apsny
Apsny
вчера в 23:10
Пару осечек и все может поменяться.
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
вчера в 23:02
Я бы на месте Зидана приобрел зимой форварда и боролся за ЛЧ и Кубок,а в ла лиге иногда допускал бы к матчам молодежь!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 23:02
Реалу пора в Сегунду!
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 22:43
Какое чемпионство? Реалу Севилья и Вильярреал на пятки наступают. В такой ситуации им бы сберечь лигачемпионское место.
Барсе они не ровня. Только Атлетико может навязать ей борьбу, или её подобие.
NGY
NGY
вчера в 22:39
В данном случае Иньеста, в чемпионате к сожалению уже можно сбросить.
рус фан
рус фан
вчера в 22:32
У Реала очень мало шансов, разрыв в 14 очков это пропасть для Примеры и если каталонские и могут проиграть чемпионат в этом сезоне то только сами себе.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:30
Держать _разрыв Мадрида_ на одном уровне...Красиво он Сказал))..Аха-ха)
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