Иньеста: «Я никогда не сбрасываю „Реал“ со счетов»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что по-прежнему нельзя забывать о «Реале», хотя тот и отстал от каталонцев на 14 очков в турнирной таблице. При этом у «сливочных» есть матч в запасе.
«Впереди еще много матчей, так что всё может произойти. Кто может гарантировать, что мы вдруг не проиграем три матча подряд? Тогда разрыв сократится. Мы видели такие ситуации много раз.
Наша задача - держать разрыв на одном уровне. „Барселона“ довольна сложившейся ситуацией, но я никогда не сбрасываю „Реал“ со счетов».
В последнем матче «Барселона» на выезде разгромила «Реал» (3:0).
Ты конечно этого не скажешь,но я и так знаю ты плакал и бился в конвульсиях,а когда у барсы поперло то всплыл как сам знаешь что!
И не надо тупых отмазок и оскарблений (не будь хоть раз банальным) просто скажи куда пропал на месяц!
Ты конечно этого не скажешь,но я и так знаю ты плакал и бился в конвульсиях,а когда у барсы поперло то всплыл как сам знаешь что!
И не надо тупых отмазок и оскарблений (не будь хоть раз банальным) просто скажи куда пропал на месяц!
5 трофеев за сезон и один единственный матч уничтожил все эти левые награды которые выиграны с помощью судьей))
5 трофеев за сезон и один единственный матч уничтожил все эти левые награды которые выиграны с помощью судьей))
Барсе они не ровня. Только Атлетико может навязать ей борьбу, или её подобие.
Барсе они не ровня. Только Атлетико может навязать ей борьбу, или её подобие.