Иньеста: «Я никогда не сбрасываю „Реал“ со счетов»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что по-прежнему нельзя забывать о «Реале», хотя тот и отстал от каталонцев на 14 очков в турнирной таблице. При этом у «сливочных» есть матч в запасе.

«Впереди еще много матчей, так что всё может произойти. Кто может гарантировать, что мы вдруг не проиграем три матча подряд? Тогда разрыв сократится. Мы видели такие ситуации много раз.

Наша задача - держать разрыв на одном уровне. „Барселона“ довольна сложившейся ситуацией, но я никогда не сбрасываю „Реал“ со счетов».

В последнем матче «Барселона» на выезде разгромила «Реал» (3:0).