Сампаоли повздорил с полицией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вступил в перепалку с полицейским, который остановил его машину.
Инцидент произошел в родном городе Сампаоли Cанта-Фе. В ночь на воскресенье он возвращался со свадьбы дочери на авто в нетрезвом состоянии, однако не был за рулем. Управляла транспортным средством женщина, которая была трезвой. Полицию привлек тот факт, что в авто находились сразу 8 человек, что запрещено.
Стражи порядка попросили некоторых людей выйти из машины, и это возмутило тренера. Он вступил в перепалку с полицией. Видео с инцидентом стало вирусным в Аргентине, пользуясь немалой популярностью.
Сампаоли с мая работает со сборной Аргентины.