Мутко подаст в CAS иск на решение МОК

Вице-премьер РФ Виталий Мутко намерен завтра, 26 декабря, подать в CAS иск на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его от Олимпийских игр.

«Никакой системы поддержки допинга в России нет. На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. Но решение МОК есть. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там - честная. Касаемо меня вынесено решение, согласно которому министр привлечен к административной ответственности. И пожизненно лишен права посещать Игры. Завтра я подам иск в CAS», - сказал Мутко.