Гедеш: «Это был очень важный год для меня»

Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш подчеркнул важность в его карьере уходящего 2017 года. Португалец, права на которого принадлежат ПСЖ, во второй половине сезона перебрался в расположение «Лос Чес», где неплохо себя зарекомендовал.

«Для меня это был очень важный год. В моей жизни произошли огромные изменения, я поиграл в „Бенфике“, ПСЖ и „Валенсии“. Чувствую, что хорошо показываю себя в индивидуальном и командном плане. Нужно поддерживать этот уровень и не останавливаться на достигнутом».

«Валенсия» намерена выкупить Гедеша у ПСЖ за 35 млн евро. В текущем розыгрыше чемпионата Испании он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 12 матчах.