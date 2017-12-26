Клопп: «Об обороне я думаю в первую очередь, поскольку это основа основ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда играет от обороны. Отметим, что под руководством немецкого специалиста «мерсисайдцы» потеряли 43 очка в матчах, где вели в счёте.

«Мы играем от обороны по схеме 4-5-1, и все футболисты, так или иначе, отвечают за оборону. На поле нет ни единого игрока, который бы не отрабатывал в обороне. В то же время мы стараемся выстроить игру с уклоном на атаку.

Об обороне я думаю в первую очередь, поскольку это основа основ. В идеале лучше всего защищаться десятью атакующими игроками, так как, пока вы владеете мячом, с гораздо большей вероятностью забьёте вы, а не вам. Но мы не можем отходить глубоко в оборону всеми десятью игроками. Честно говоря, это не работает ни на „Энфилде“, ни где-либо ещё, поэтому мы должны быть изобретательными.

Я действительно думаю, что мы показываем целостную игру, и я на сто процентов уверен, что мы можем улучшить свои результаты».