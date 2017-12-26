Конте: «Мы с руководством „Челси“ делим ответственность за трансферы»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о том, как в клубе проходит работа на трансферном рынке и оценил укомплектованность состава:

«Когда я обсуждаю с руководством клуба трансферы, то делюсь своим мнением, но последнее слово остаётся за клубом. Так уже было летом и будет зимой. Мы делим ответственность за осуществление трансферов между собой, мы отвечаем за это вместе.



Только время покажет, укомлпектована ли команда для игры во всех турнирах. Если вспомнить наше выступление в Лиге чемпионов, полуфинал Кубка английской лиги и борьбу за лучшую позицию в АПЛ, можно сказать, что мы с игроками проделываем очень хорошую работу».

Вчера появилась информация о том, что наставник «Челси» якобы планирует покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона.