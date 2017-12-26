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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Гвардиола: «Усталость? Не думаю, что это проблема для нас»

сегодня, 07:03
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ньюкаслом» поделился мнением о расписании, согласно которому «горожане» должны провести 4 матча за 11 дней:

«Не думаю, что мы устанем. Это может произойти, но у нас достаточно хороший состав.

Жезус не играл с „Борнмутом“ – он провёл 120 минут против „Лестера“, и я ещё не видел кого-либо, кто бы мог лучше применять высокий прессинг. Он здорово помогает нам играть интенсивно.

Конечно, в этот период, у нас будет ротация. Все, кто играл раньше, появятся на поле снова. Сейчас мы должны сосредоточиться на игре с „Ньюкаслом“».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:46
лол, Фирма лучше "применяет высокий прессинг", но пеп никого не видит кроме своих фаворитов - паршивая его черта.
Artuom
Artuom
сегодня в 13:26
Ближайших 3 матчи МС с аутсайдерами... Врятли при нормальной ротации потеряют очки. Вот если бы в боксинг дэй были сильные противники... тогда да... А тут врятли что-то будет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:37
давайте еще 3 победы в апл, а потом можно и ничейку)))
Triem
Triem
сегодня в 09:36
Что бы мы не говорили но теперь стало ясно что Гвардиола сильный современный тренер. А вот Моур к сожалению изжил себя и его идеи уже не действуют. Но так или иначе, желаю Моуру удачи и чтобы не сел на антидепрессанты!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:04
Гвардиола знает что делает! Очень рациональный и грамматный подход ко всему.
Artuom
Artuom
сегодня в 08:19
Естественно. Специально купили для этого по 2 игрока на позицию(это не критика, я бы тоже самое хотел в Арсенале... но к сожалению...). Так и нужно, для хорошей ротации в нескольких турнирах.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:08
В чемпионате уже давно можно применять ротацию, потеря пары очков не критична.
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