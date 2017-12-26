Гвардиола: «Усталость? Не думаю, что это проблема для нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ньюкаслом» поделился мнением о расписании, согласно которому «горожане» должны провести 4 матча за 11 дней:

«Не думаю, что мы устанем. Это может произойти, но у нас достаточно хороший состав.

Жезус не играл с „Борнмутом“ – он провёл 120 минут против „Лестера“, и я ещё не видел кого-либо, кто бы мог лучше применять высокий прессинг. Он здорово помогает нам играть интенсивно.

Конечно, в этот период, у нас будет ротация. Все, кто играл раньше, появятся на поле снова. Сейчас мы должны сосредоточиться на игре с „Ньюкаслом“».