Виллаш-Боаш готов рассмотреть предложения из Испании, Италии, Германии и Франции

Бывший главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш признался, что хочет как можно скорее вернуться к тренерской деятельности.

«Я бы хотел поработать в таких чемпионатах, как Испания, Италия, Германия или Франция. Если появится хорошее предложение, я его обязательно рассмотрю. При этом мне интересны долгосрочные проекты, контракт на пять лет», - сказал Виллаш-Боаш.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ контактировало с Виллаш-Боашем.