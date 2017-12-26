Клопп: «В эпизоде со вторым голом Фирмино и я забил бы!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что качественная игра всей команды позволяет игрокам забивать из простых ситуаций. Сегодня «красные» отправили пять безответных мячей в ворота «Суонси Сити».

«Я радуюсь за всех своих игроков, когда они забивают, а сколько забил тот или иной футболист, меня, если честно, совсем не заботит. Если мы будем играть так, как умеем, у парней будет много шансов забивать легкие мячи, как в эпизоде со вторым голом Фирмино. Вероятно, в том моменте и вы забили бы (обращается к журналисту)! Нет? Печально. Ну, я бы забил в той ситуации!»