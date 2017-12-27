Сампаоли извинился за перепалку с полицией, остановившей его машину

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли принёс извинения за то, что вступил в перепалку с сотрудником полиции, когда тот остановил его автомобиль для проверки.

«Я очень сожалею по поводу того, что произошло утром 24 декабря после свадьбы моей дочери. Моё поведение в той дискуссии было неправильным. Я произнёс слова, которые абсолютно не соответствуют моим убеждениям.

Понимаю, что подобные полицейские проверки в Аргентине очень важны для поддержания безопасности каждого человека в стране. Я хочу извиниться перед офицером, с которым я вступил в перепалку. Встречусь с ним лично, чтобы сделать это.

Я отлично понимаю, что уровень дохода не отражает качества человека. Ещё раз приношу извинения за то, что подал обществу плохой пример».