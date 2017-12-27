Конте: «Мората должен оплатить Аспиликуэте не один ужин»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в шутку требует голов от защитника команды Сезара Аспиликуэты. Вчера испанец отдал свою 6 результативную передачу в сезоне на соотечественника Альваро Морату.

«Аспи должен и забивать, не только ассистировать партнерам.

Сезар - защитник, который классно играет ногами. Ему и Морате удалось наладить отличную связку, они не впервые организовывают гол. Надеюсь, они продолжат в том же духе. Мората должен оплатить Аспиликуэте не один ужин. А если меня тоже пригласят, то поужинаю с ними».