Мерфи: «Коутиньо - лучший игрок „Ливерпуля“»

Бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи нахваливает полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, находящегося в отличной форме:

«В последнее время Коутиньо играет невероятно. В последних 7 матчах на его счету 5 голов и 5 результативных передач. С такой игрой понятно, почему самые большие клубы Европы, например, „Барселона“, хотят подписать его.

Работа ног, мастерство, понимание игры - все это находится на высоте. Соперникам сложно остановить Коутиньо сейчас.

Мне нравится, когда он опускается глубже и получает мяч, ведь так с помощью видения поля он может вскрывать оборону соперника. Форвардам здорово играть вместе с Филиппе, ведь достаточно открыться - и он найдет вас пасом. Считаю, что Коутиньо - лучший игрок „Ливерпуля“ за счет многогранности его игры».