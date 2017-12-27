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Мерфи: «Коутиньо - лучший игрок „Ливерпуля“»

сегодня, 09:38

Бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи нахваливает полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, находящегося в отличной форме:

«В последнее время Коутиньо играет невероятно. В последних 7 матчах на его счету 5 голов и 5 результативных передач. С такой игрой понятно, почему самые большие клубы Европы, например, „Барселона“, хотят подписать его.

Работа ног, мастерство, понимание игры - все это находится на высоте. Соперникам сложно остановить Коутиньо сейчас.

Мне нравится, когда он опускается глубже и получает мяч, ведь так с помощью видения поля он может вскрывать оборону соперника. Форвардам здорово играть вместе с Филиппе, ведь достаточно открыться - и он найдет вас пасом. Считаю, что Коутиньо - лучший игрок „Ливерпуля“ за счет многогранности его игры».

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Все комментарии
Artuom
Artuom
сегодня в 14:47
И близко нет... Отрезками включается, на несколько матчей, а потом опять в тень... Поэтому в прошлом сезоне его Мане без проблем переплюнул, а в этом сезоне Салах. Да и Фирмино не менее полезен.
Ливерпуль может без проблем продавать Коута, у них есть футболисты не хуже. Будь Коут стабильный... а так.... продать и забыть. Может на эти деньги защиту поправят...
Летчик66
Летчик66
сегодня в 11:34
Последние семь матчей: Коутиньо 5 г. 4 голевые передачи; Фирмино 6 г. 4 г.п.

ПОЧЕМУ Б**** КОУТИНЬО ЛУЧШИЙ?!
Летчик66
Летчик66 ответил Есть медали
сегодня в 11:25
Есть медали:
ну Эвертон то принципиальный соперник))
Так он ему и не забил)
Betman
Betman
сегодня в 11:21
Чё за лажа, Соккер?? Куда делась кнопка переключения на нормальный старый сайт??
BagioR
BagioR
сегодня в 10:53
)))) многие не поймут, но как слышу Мерфи вспоминаю Робокоп)))
Есть медали
Есть медали ответил Летчик66
сегодня в 10:44
Летчик66:
Борнмут, Вест Бромвич, Эвертон, Спартак, Суонси! БРАВО! Новый контракт этому бездельнику!
ну Эвертон то принципиальный соперник))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:39
Действительно он хорош
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 10:28
Гол вчера красивый положил
Летчик66
Летчик66
сегодня в 10:04
Борнмут, Вест Бромвич, Эвертон, Спартак, Суонси! БРАВО! Новый контракт этому бездельнику!
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