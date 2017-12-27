Конте: «Судьба титула зависит от „Манчестер Сити“, а мы боремся за лигочемпионское место»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте лучшего форварда второго темпа для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 14 6.5 1.2
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер Фонбет 2.85 3.42 2.65
  • Главные новости
  • Все новости
18:32
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»5
18:18
ЦСКА и «Краснодар» не оставляют попыток подписать Шатова16
15:37
Сорокин сменил Мутко на посту председателя Оргкомитета "Россия-201830
12:39
Манчини на радаре у «Милана»81
10:11
ЦСКА опубликовал праздничный ролик с Акинфеевым и Головиным в главных ролях49
18:54
Неймар вспомнил о страшной травме, грозившей ему инвалидностью2
18:10
«Милан» рассказал о здоровье Доннаруммы0
17:59
Романцев - о временной отставке Мутко: «Нашим футболом руководит призрак»10
17:49
Сорокин совместит работу гендиректора оргкомитета ЧМ с должностью председателя0
17:39
Тренер «Шинника» рассчитывает на благоприятную погоду в Хабаровске4
17:02
Купер: «Салах способен играть и за „Реал“, тут нет вопросов»5
16:55
Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-201810
16:51
Хохлов: «„Динамо“ давно ждёт Панченко на поле, не хватает нам этого игрока»3
16:42
Защитник «Саутгемптона»: «В этом сезоне всё ещё хуже, чем при Пюэле»0
16:38
Тосун близок к переходу в «Эвертон»0
16:21
«Крылья Советов»: «Планируем сыграть со „Спартаком“ в Кубке России дома»13
16:18
Венгер: «Никаких конкретных предложений по Санчесу не поступало»2
16:13
Минасов: «Если уйдёт Манчини, кто будет тренировать „Зенит“? Орлов?»22
16:06
Кавазашвили про Еленцеву: «Елене не надо вмешиваться именно в футбольную специфику»2
16:01
Венгер: «Если договоримся с Уилширом по финансам, он захочет остаться в „Арсенале“»1
15:54
Бонуччи назвал причину своих неудачных выступлений в первой части сезона2
15:44
Мутко: «Объекты чемпионата мира 2018 в среднем готовы на 80%»5
15:30
«Ювентус» готов расстаться с Алексом Сандро за 50 млн евро3
15:30
Руни не ставит перед собой цель обогнать Ширера по числу голов в Премьер-Лиге2
15:08
Симоне Индзаги: «Уверен, что „Лацио“ способен изменить решение де Врея покинуть команду»3
 

Конте: «Судьба титула зависит от „Манчестер Сити“, а мы боремся за лигочемпионское место»

сегодня, 09:12

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признается, что помешать «Манчестер Сити» стать чемпионами в текущем сезоне могут лишь сами «горожане», которые на экваторе чемпионата опережают ближайшего преследователя на 12 очков, имея при этом матч в запасе:

«Думаю, что в АПЛ по-прежнему есть мотивация для всех нас. Повторюсь, мы будем сражаться до конца.

Я не знаю, поможет ли это нам выиграть титул. Тут все зависит от „Манчестер Сити“. Они творят нечто невероятное, побеждая в каждом матче, они лишь раз сыграли вничью. Фантастическая серия.

Если бы не она, „Челси“, МЮ, „Тоттенхэм“, „Арсенал“ и „Ливерпуль“ вели бы борьбу за титул. А пока мы боремся за лигочемпионские места. Их всего четыре, а претендентов на них - шесть.

Так что мне и моим игрокам не нужно искать дополнительную мотивацию. Мы хотим работать и прибавлять. Да и турниров много. Важно к каждому из них отнестись серьезно».

Гвардиола всех переиграл. Чемпионат Англии завершен!

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар вспомнил о страшной травме, грозившей ему инвалидностью
Сегодня, 18:54 2
Купер: «Салах способен играть и за „Реал“, тут нет вопросов»
Сегодня, 17:02 5
Защитник «Саутгемптона»: «В этом сезоне всё ещё хуже, чем при Пюэле»
Сегодня, 16:42 0
Венгер: «Никаких конкретных предложений по Санчесу не поступало»
Сегодня, 16:18 2
Бонуччи назвал причину своих неудачных выступлений в первой части сезона
Сегодня, 15:54 2
Руни не ставит перед собой цель обогнать Ширера по числу голов в Премьер-Лиге
Сегодня, 15:30 2
Обсудить
Все комментарии
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 11:42
Куда делись "иксперты", которые орали, что у Пепа в АПЛ ничего не выйдет? То, что Пеп уничтожит АПЛ было понятно после финалов ЛЧ 2009 и 2011 - когда МЮ ничего не смог противопоставить Гвардиоловской Барсе! И сейчас положение МС лишний раз подтверждает, что умный футбол от Пепа во всем превосходит АПЛовский бей-беги. Есть лишь один тревожный момент - в каком бы чемпионате не работал Гвардиола, он этот чемпионат превращает в "чемпионат одной команды", своей команды!)))))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:42
Ман. сити титул уже никому не отдаст
neomessi
neomessi
сегодня в 09:38
а почему он не ноет, что сложный календарь, что его клуб не входит в список привилегированных клубов АПЛ)))

Молодец, нормальное вью не то что как другие намбер уан)
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 09:35
да какая там мотивация проиграть чемпионат за пол года..))
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 09:18
Адекватно Антоха оценивает ситуацию
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100