Конте: «Судьба титула зависит от „Манчестер Сити“, а мы боремся за лигочемпионское место»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признается, что помешать «Манчестер Сити» стать чемпионами в текущем сезоне могут лишь сами «горожане», которые на экваторе чемпионата опережают ближайшего преследователя на 12 очков, имея при этом матч в запасе:

«Думаю, что в АПЛ по-прежнему есть мотивация для всех нас. Повторюсь, мы будем сражаться до конца.

Я не знаю, поможет ли это нам выиграть титул. Тут все зависит от „Манчестер Сити“. Они творят нечто невероятное, побеждая в каждом матче, они лишь раз сыграли вничью. Фантастическая серия.

Если бы не она, „Челси“, МЮ, „Тоттенхэм“, „Арсенал“ и „Ливерпуль“ вели бы борьбу за титул. А пока мы боремся за лигочемпионские места. Их всего четыре, а претендентов на них - шесть.

Так что мне и моим игрокам не нужно искать дополнительную мотивацию. Мы хотим работать и прибавлять. Да и турниров много. Важно к каждому из них отнестись серьезно».

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