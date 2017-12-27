Хани Абу Рида: «Россия - фаворит в своей группе на чемпионате мира 2018»

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида​ оценил шансы сборной России на чемпионате мира 2018.



«Во время жеребьевки я стоял за Виталием Мутко, мы хорошо знаем друг друга еще с 2009 года, вместе работали в исполнительном комитете ФИФА, но это так — лирическое отступление. Что касается результатов жеребьевки, то, конечно, оказаться в одной группе со сборной, принимающей чемпионат страны, — это всегда тяжело. Даже с учетом того, что, как говорят некоторые, российская команда сейчас не настолько хорошо подготовлена, как другие команды из первой корзины. Но на чемпионате выбирать не приходится, и все, что нам остается делать, — идти и сражаться. Однако по сравнению с другими группами наша — достаточно сбалансирована.



У российской команды — хорошие шансы, однозначно. У других игроков группы А — Уругвая, Саудовской Аравии и Египта — тоже немалые шансы, они способны пройти, но, на мой взгляд, именно Россия может стать первой в группе, и не в последнюю очередь потому, что играет у себя дома».