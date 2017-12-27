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Хани Абу Рида​: «Египтяне уповают на Салаха и верят, что он сможет вывести сборную»

сегодня, 10:38

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида​ рассказал о влиянии нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на национальную сборную. 

«Салах - ключевой игрок? Вы знаете, так говорят многие: „Салах — это все, что есть у команды“. Но то же самое можно сказать и о других сборных: Португалия — это, прежде всего, Криштиану Роналду, Аргентина — это Лионель Месси. Таков футбол. Конечно, египтяне уповают на Салаха и верят, что он сможет вывести национальную сборную. Но кто знает, что произойдет 15 июня [когда состоится первая игра египетской сборной], все может случиться, и тот же Салах может, не дай бог, получить травму, или другой игрок забьет решающий гол, поэтому сейчас еще слишком рано говорить о чем-то. Но, объективно говоря, да — с Мохамедом Салахом никто не сравнится, он — номер один. Другие игроки тоже хороши, но с профессиональной футбольной точки зрения они обычные».

Напомним, что Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом в 2017 году. 

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Все комментарии
Giriilou
Giriilou
сегодня в 11:50
Будь свободна душа,
Но меня не лишай
Легких крыльев,
Ведь кажется мне,
Будто я египтянин,
И со мною и Солнце и зной,
И царапает небо когтями
Легкий Сфинкс, что стоит за спиной. ©
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 11:38
Салааааааахуакбар!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:12
Васин поможет! И Игорь может в застывшей позе проводить взглядом мяч в ворота.
Есть медали
Есть медали
сегодня в 10:43
ну так в Уэльс Бейла тоже мало кто верил. Проявят себя египтяне.
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