Хани Абу Рида​: «Египтяне уповают на Салаха и верят, что он сможет вывести сборную»

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида​ рассказал о влиянии нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на национальную сборную.

«Салах - ключевой игрок? Вы знаете, так говорят многие: „Салах — это все, что есть у команды“. Но то же самое можно сказать и о других сборных: Португалия — это, прежде всего, Криштиану Роналду, Аргентина — это Лионель Месси. Таков футбол. Конечно, египтяне уповают на Салаха и верят, что он сможет вывести национальную сборную. Но кто знает, что произойдет 15 июня [когда состоится первая игра египетской сборной], все может случиться, и тот же Салах может, не дай бог, получить травму, или другой игрок забьет решающий гол, поэтому сейчас еще слишком рано говорить о чем-то. Но, объективно говоря, да — с Мохамедом Салахом никто не сравнится, он — номер один. Другие игроки тоже хороши, но с профессиональной футбольной точки зрения они обычные».



Напомним, что Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом в 2017 году.