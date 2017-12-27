Ширер: «Кейн может так колотить голы, играя и за „Барселону“, и за „Реал“»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поздравил форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна с рекордом по количеству голов в Премьер-Лиге за календарный год. Ширер также считает, что вскоре игрока купит какой-либо топ-клуб.

«Я был очень рад увидеть, как Харри Кейн побил мой рекорд.

На это ушло долгих 22 года. Но если бы я и хотел, чтобы кто-то побил мой рекорд, то это должен был быть молодой англичанин. Он не только побил мой рекорд, но и превзошел Месси и Роналду по числу голов за клуб и сборную в 2017 году. Серьезная компания, но, поверьте мне, Кейн может так колотить голы, играя и за „Барселону“, и за „Реал“. И это, конечно, проблема для „шпор“».