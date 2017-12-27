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Ширер: «Кейн может так колотить голы, играя и за „Барселону“, и за „Реал“»

сегодня, 08:16

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поздравил форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна с рекордом по количеству голов в Премьер-Лиге за календарный год. Ширер также считает, что вскоре игрока купит какой-либо топ-клуб.

«Я был очень рад увидеть, как Харри Кейн побил мой рекорд.

На это ушло долгих 22 года. Но если бы я и хотел, чтобы кто-то побил мой рекорд, то это должен был быть молодой англичанин. Он не только побил мой рекорд, но и превзошел Месси и Роналду по числу голов за клуб и сборную в 2017 году. Серьезная компания, но, поверьте мне, Кейн может так колотить голы, играя и за „Барселону“, и за „Реал“. И это, конечно, проблема для „шпор“».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 15:19
По стилю игры в Реал ему ехать. В Барсе нужен на левый фланг обводящий быстрый игрок, желательно бразилец, там культура игры с мячом лучше, не брезгующий делать грязную работу в защите :)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 11:47
Не факт
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 08:40
ишь ты хитрец, не хочет чтобы Кейн рекорд обновил))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:32
Та он и в Тоттенхеме колотит их
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