Видаль может продолжить карьеру в Англии

По данным СМИ, полузащитник «Баварии» Артуро Видаль в скором времени может покинуть немецкий клуб. Сообщается, что 30-летний футболист недоволен своей заработной платой в Германии, которая составляет 7.5 миллионов евро в год, поэтому рассматривает варианты продолжения карьеры в другой стране. Утверждается, что «Челси» станет отличным вариантом для переезда Артуро, где он сможет зарабатывать больше.



Напомним, что главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что хотел бы видеть Артуро Видаля в своей команде.