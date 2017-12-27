Купер: «Салах способен играть и за „Реал“, тут нет вопросов»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер не сомневается в том, что вингеру «фараонов» и «Ливерпуля» Мохамеду Салаху по силам заиграть в «Реале»:

«Никто не сомневается в том, что он является звездой национальной команды, но выход на чемпионат мира - заслуга всей команды, не только Салаха.

Мохамед - очень классный игрок, он способен играть и за „Реал“, тут нет вопросов».

В текущем сезоне на счету Салаха 15 голов в 20 матчах за «Ливерпуль» в Премьер-Лиге, а также 6 голов в 8 поединках в Лиге чемпионов. Ранее в Сети появились слухи о том, что егитянин не против продолжить карьеру в «Реале».