Неймар вспомнил о страшной травме, грозившей ему инвалидностью

Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил о серьезной травме, которую он получил во время чемпионата мира-2014. Грубое действие со стороны колумбийца Камило Суньиги привело к перелому позвонка у бразильца, и это повреждение грозило ему не только завершением футбольной карьеры:

«Я почувствовал этот удар, пытался подняться. Мне было очень больно. Помню, что лежал на газоне, а Марсело говорил „Нет, нет. Зовите докторов, быстрее!“ Я отвечал, что хочу играть и забить гол.

У меня не получалось повернуться, и тут подоспел медперсонал. Мне не удалось даже поднять ноги, не мог ими двигать. Врачи унесли меня с поля, и я заплакал, было больно, но вместе с тем я не чувствовал ног. Меня отвезли в больницу при стадионе и оставили. Когда я разогнул ногу, пронзила просто жуткая боль. Тогда я понял, что никак не смогу продолжать.

В больнице провели тесты и сказали: „У нас есть две новости: хорошая и плохая. Плохая — ты не сможешь играть на чемпионате мира. Турнир для тебя окончен. Хорошие новости впереди. Ты сможешь ходить. Еще два сантиметра в сторону... И с футболом пришлось бы завязать“.

Я попросил, чтобы они все рассказали семье. Потом все пришли: моя девушка, отец, мама и сестра. Полуфинал я смотрел дома, сидя в инвалидной коляске».

По слухам, Неймар может сменить клубную прописку и присоединиться к «Реалу».