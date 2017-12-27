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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Неймар вспомнил о страшной травме, грозившей ему инвалидностью

вчера, 18:54

Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил о серьезной травме, которую он получил во время чемпионата мира-2014. Грубое действие со стороны колумбийца Камило Суньиги привело к перелому позвонка у бразильца, и это повреждение грозило ему не только завершением футбольной карьеры:

«Я почувствовал этот удар, пытался подняться. Мне было очень больно. Помню, что лежал на газоне, а Марсело говорил „Нет, нет. Зовите докторов, быстрее!“ Я отвечал, что хочу играть и забить гол.

У меня не получалось повернуться, и тут подоспел медперсонал. Мне не удалось даже поднять ноги, не мог ими двигать. Врачи унесли меня с поля, и я заплакал, было больно, но вместе с тем я не чувствовал ног. Меня отвезли в больницу при стадионе и оставили. Когда я разогнул ногу, пронзила просто жуткая боль. Тогда я понял, что никак не смогу продолжать.

В больнице провели тесты и сказали: „У нас есть две новости: хорошая и плохая. Плохая — ты не сможешь играть на чемпионате мира. Турнир для тебя окончен. Хорошие новости впереди. Ты сможешь ходить. Еще два сантиметра в сторону... И с футболом пришлось бы завязать“.

Я попросил, чтобы они все рассказали семье. Потом все пришли: моя девушка, отец, мама и сестра. Полуфинал я смотрел дома, сидя в инвалидной коляске».

По слухам, Неймар может сменить клубную прописку и присоединиться к «Реалу».

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Все комментарии
Fenomen-9
Fenomen-9 ответил neomessi
вчера в 20:21
Не умирай дружище(())
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:11
ALBA BARCELONA 21:
Лучше поменяй живого трупа в аватарке,потом отвечу.Противно смотреть всем без исключения.
ты за всех не отвечай, за себя отвечай
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Барсеножeчницa
вчера в 20:04
Барсеножeчницa:
А Апсни какой человек, как ты считаешь?
Лучше поменяй живого трупа в аватарке,потом отвечу.Противно смотреть всем без исключения.
ДобряK
ДобряK ответил ману дель мораль
вчера в 19:40
ману дель мораль:
Сайт старый когда вернут?
Не флудите)!!!
neomessi
neomessi
вчера в 19:28
Короче я так понял, что сайт старый не вернут нам!
Администратор сайта уже оказывается написал.
Короче, мои друзья фанаты Реала МЮ Челси Баварии Ливерпуль, Ювентус Милан и т.д. я вас люблю и без вас мне будет скучно. Я ухожу из этого сайта. Я на сайте с 2012 года и за это время я много кого потроллил что искренне сожалею об этом.
Ребята аридаверче или айл би бэк)
zim289
zim289
вчера в 19:26
    ману дель мораль
    ману дель мораль ответил unoejk
    вчера в 19:23
    Сайт старый когда вернут?
    ману дель мораль
    ману дель мораль ответил neomessi
    вчера в 19:23
    Очень скучно тут в последнее время. Не развернешься даже) Приходится адаптироваться чтоб вас как то потроллить) Даже не обидеть, а лишь потроллить))
    Вернули бы старый добрый соккер...)
    unoejk
    unoejk ответил ману дель мораль
    вчера в 19:17
    ману дель мораль:
    Джобс, ответь!
    Здравствуйте. Если у вас есть вопрос к модераторам, можете написать сюда: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
    Не флудите.
    neomessi
    neomessi
    вчера в 19:13
    Малыш Ней , да ты подожди а.....
    У нас тут беда с сайтом, еще тебя тут не хватало со своей травмой....
    Барсеножeчницa
    Барсеножeчницa ответил ALBA BARCELONA 21
    вчера в 19:08
    ALBA BARCELONA 21:
    Ужасная травма была оказывается,главное,чтобы Рамос не старался опять поломать.Рамос на самом деле очень плохой человек.
    А Апсни какой человек, как ты считаешь?
    neomessi
    neomessi ответил ману дель мораль
    вчера в 19:06
    Раньше сайт был очень удобным что бы мы фанаты могли потролить друг друга))
    А теперь все стало уныло. Даже троллить фанатов Реала уже не охота. Так как сейчас многие юзеры поддерживают друг друга касательно нового формата сайта.
    Скучно однакож))
    ману дель мораль
    ману дель мораль
    вчера в 19:02
    Джобс, ответь!
    ману дель мораль
    ману дель мораль ответил neomessi
    вчера в 19:02
    Удивительно, но я солидарен с тобой.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 19:00
    Ужасная травма была оказывается,главное,чтобы Рамос не старался опять поломать.Рамос на самом деле очень плохой человек.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    вчера в 18:59
    Жесть.
    neomessi
    neomessi
    вчера в 18:57
    Ребята а кто сидит на спорт ру?
    Норм сайт?

    Наверное пора уже забыть про соккер.
    Я открываю только моб версию чтобы не попасть на полный сайт где ничего не понятно и очень и очень не удобно!
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