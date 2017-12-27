Митрович: «Я любил „Ньюкасл“, но настало время задуматься о своих интересах»

Сербский форвард Александар Митрович намерен покинуть «Ньюкасл», так как в этом коллективе не видит для себя перспектив:

«Я настойчиво ждал своего шанса в течение последних месяцев, и мне это не нравилось.

Простите, я любил „Ньюкасл“, но настало время задуматься о своих интересах и найти лучшее решение для моей карьеры. Я старался быть честным перед самим собой и одноклубниками, выкладываясь на каждой тренировке, в каждом матче.

Шанса мне не предоставили, и меня такое положение вещей не устраивает».

В этом розыгрыше чемпионата Англии нападающий провел только 6 матчей.

По слухам, летом Митровичем интересовался «Лион».