Хави: «Свист в адрес Пике? Дело не в его политических взглядах»

Защитника «Барселоны» Жерара Пике регулярно освистывают испанские болельщики во время матчей национальной команды, однако бывший хавбек «блаугранас» Хави вопреки популярному мнению считает, что дело не в радикальных политических взглядах футболиста, которыми он широко известен:

«Пике по-настоящему предан делу. Это победитель, который готов первым тащить команду вперед, когда впереди маячат титулы, особенно сборную.

Иногда его слова и шутки неправильно интерпретируют. Думаю, что свист во время матчей сборной Испании — это скорее расплата за прежнюю критику „Реала“, а не за его позицию в вопросе независимости Каталонии».