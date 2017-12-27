Неймар: «У меня была прическа, как у Роналдо»

Участник чемпионата мира-2018 в составе сборной Бразилии Неймар, общаясь с футболистом «Барселоны» Жераром Пике, с ностальгией вспомнил другие мундиали, которые ему довелось посмотреть:

«Хотя мне было всего два года, я помню, как смотрел телевизор. Ромарио забивал голы, один из них — в ворота Голландии. Он поймал прострел от Бебето и... Голасо!

Это первые воспоминания, а вторые — о турнире 2002 года. Я смотрел весь чемпионат и помню все. Помню Роналдо. У него была классная прическа. Я сделал такую же».

Пике попросил его показать фотографию, а Неймар обещал поискать:

«Фотографии у меня нет, но я поищу. Мама наверняка сохранила. Да у нас всех такие прически были! Мы все были похожи на Роналдо».

Также бразилец рассказал о серьезной травме, которую он получил во время ЧМ-2014.