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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Неймар: «У меня была прическа, как у Роналдо»

вчера, 20:32

Участник чемпионата мира-2018 в составе сборной Бразилии Неймар, общаясь с футболистом «Барселоны» Жераром Пике, с ностальгией вспомнил другие мундиали, которые ему довелось посмотреть:

«Хотя мне было всего два года, я помню, как смотрел телевизор. Ромарио забивал голы, один из них — в ворота Голландии. Он поймал прострел от Бебето и... Голасо!

Это первые воспоминания, а вторые — о турнире 2002 года. Я смотрел весь чемпионат и помню все. Помню Роналдо. У него была классная прическа. Я сделал такую же».

Пике попросил его показать фотографию, а Неймар обещал поискать:

«Фотографии у меня нет, но я поищу. Мама наверняка сохранила. Да у нас всех такие прически были! Мы все были похожи на Роналдо».

Также бразилец рассказал о серьезной травме, которую он получил во время ЧМ-2014.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:14
Самые лучшие прически у Роналду! Он самый красивый а Месська похож на бомжа. Он хотя бы моется?
sir_Alex
sir_Alex ответил Saang
вчера в 23:19
Saang:
Нет блин ну ты слова-то подбирай, яичницу так называть, совсем обалдели люди, еду и подобными словами...
Хе-хе!))) Больше не буду!!!
Saang
Saang ответил sir_Alex
вчера в 23:18
sir_Alex:
Роналдо и этот чудак ‑это как Божий дар и яичница!
Нет блин ну ты слова-то подбирай, яичницу так называть, совсем обалдели люди, еду и подобными словами...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:13
Роналдо и этот чудак ‑это как Божий дар и яичница!
Saang
Saang
вчера в 22:33
Как у Роналдо у тебя только страна происхождения, тебе до его поколения как до Луны пешком на костылях.
RedDevil88
RedDevil88
вчера в 21:47
на Роналдо ты похож только графой "гражданство" в паспорте!!!
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
вчера в 21:47
у меня в деревне по сей день стригут как Роналдо в 02! чолка хахаха
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:17
И что тут интересного?
Fenomen-9
Fenomen-9
вчера в 21:15
Рональдо помнят все! Великий и лучший игрок всех времен.
Антибиотик111
Антибиотик111
вчера в 20:39
Зведобол...Помнит он то,чтотпроисходил в его 2х летнем возрасте.Врет и не краснеет.
grafff
grafff
вчера в 20:37
Врунишка
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:36
помню прическу как у зубастика бесплатно делали, вроде у лужников
Foxes
Foxes
вчера в 20:35
2 года, я помню. Не смеши.
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