Аббьяти предлагает не судить Гаттузо раньше времени

Бывший голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти предложил поклонникам «россонери» не обвинять наставника Дженнаро Гаттузо в неудачах команды:

«Мы много работаем, но пока что так и не добились положительных результатов. Впрочем, по-прежнему в них верим. Когда я был футболистом, зажимал уши и не слушал критику, потому что верил в себя. Именно так нужно сейчас поступить игрокам, ведь они все принадлежат „Милану“ и должны больше верить в свои силы.

Когда нет результатов, критиковать слишком просто. Футболисты действительно усердно работают, я это вижу собственными глазами каждый день на тренировках. Судить Гаттузо слишком рано. Надеемся, что этим вечером мы исправим ситуацию.

Уверен, что рано или поздно Гаттузо удастся передать игрокам свои уверенность и голод. Он работает тренером всего лишь месяц, так что осуждать его преждевременно. Поверьте мне, он великолепно работает».

Напомним, что в эти минуты «Милан» сражается с «Интером» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. «Россонери» играют без основного голкипера.