Мойес: «Сказал Арнаутовичу: „Либо будешь бегать, либо не будешь играть“»

Рулевой «Вест Хэма» Дэвид Мойес доволен формой нападающего Марко Арнаутовича, который демонстрировал неубедительные выступления, но потом начал регулярно забивать:

«Как мне удалось повысить его работоспособность? Просто сказал: „Либо ты будешь бегать, либо не будешь играть“. Никто не сомневается в его способностях и таланте как футболиста. Он должен работать над психологией и пока справляется.

Я даю шансы игрокам. Я спешу, мне необходимо торопиться. Я не могу ждать три-четыре месяца, чтобы понять, заиграет ли футболист».

Австрийский форвард сербского происхождения отличился 5 голами в последних 5 турах чемпионата Англии — не забил лишь «Арсеналу».