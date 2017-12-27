Ван Дейк: «Не могу дождаться момента, когда надену знаменитую красную футболку»

Новичок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который присоединится к мерсисайдскому клубу в январе, поделился первыми впечатлениями после заключения сделки:

«Я рад и горжусь возможностью стать игроком „Ливерпуля“! Сегодня торжественный день для меня и моей семьи, ведь я перехожу в один из крупнейших клубов в мировом футболе!

Не могу дождаться момента, когда в первый раз надену знаменитую красную футболку. Отдам все силы и постараюсь помочь этому великому клубу достигнуть чего-то особенного в ближайшие годы.

Хочу также воспользоваться возможностью и поблагодарить вице-президента „Саутгемптона“ Леса Рида, руководство, тренера, игроков, болельщиков и всех в клубе».