Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 20-м туре чемпионата Англии и продлил свою победную серию до 18 матчей.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион «Сент-Джеймс Парк»
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг 31
«Ньюкасл»: Эллиот, Мбемба (Мерино 78), Лашель, Дамметт, Йедлин, Манкильо, Шелви, Диаме, Мерфи, Ааронс (Атсу 72), Хоселу (Гейл 61).
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани (Жезус 11), Отаменди, Данило, Фернандиньо, Б. Силва (Сане 83), Де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Мангала 77).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Гейл 75.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
Ближайший преследователь «горожан» «Манчестер Юнайтед» в этом же туре сыграл вничью с «Бернли».
Модеры, админы, редакторы, вам что велели молчать? Объясните, какого бреда, происходит с сайтом???
Модеры, админы, редакторы, вам что велели молчать? Объясните, какого бреда, происходит с сайтом???