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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

сегодня, 00:35
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 20-м туре чемпионата Англии и продлил свою победную серию до 18 матчей.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион «Сент-Джеймс Парк»

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг 31

«Ньюкасл»: Эллиот, Мбемба (Мерино 78), Лашель, Дамметт, Йедлин, Манкильо, Шелви, Диаме, Мерфи, Ааронс (Атсу 72), Хоселу (Гейл 61).
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани (Жезус 11), Отаменди, Данило, Фернандиньо, Б. Силва (Сане 83), Де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Мангала 77).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Гейл 75.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

Ближайший преследователь «горожан» «Манчестер Юнайтед» в этом же туре сыграл вничью с «Бернли».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил КЭТиК
сегодня в 06:10
Играли не все ключевые футболисты, по совершенно другой схеме и не в полную силу из-за плотного графика.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:15
Все труднее и труднее даются победы
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:31
МС уже недосягаем.
Southampton FC
Southampton FC
сегодня в 04:25
Кто остановит Манчестер Сити?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:12
Впечатляющая серия продолжается
Caniggia
Caniggia
сегодня в 02:15
Манчестерский танк продолжает давить всех подряд!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 02:07
Сороки могли наказать лысого на последних минутах гейл не попал вствор после удара головой еше и пенальти не дали сорокам судья свистел только в одну сторону играли бы более с сильной командой я думаю горожане потеряли бы очки чуствуеться как сити по тихоньку сдает по игре конечно на весь сезон не хватит но потеряют много очков впереди еше один круг это Апл все возможно.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 01:59
Ожидаемо
mangoх12
mangoх12 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:58
Y.N.W.A.:
Я так понимаю, соккер конкретно забил на всех пользователей. Модеры, админы, редакторы, вам что велели молчать? Объясните, какого бреда, происходит с сайтом???
Больше всех тебе мадридский индус налайкал.. ведь н новом сайте переключаться с сотни акков стало сложнее ахахаха
Дракон1988
Дракон1988 ответил Tott_Hot
сегодня в 01:47
Tott_Hot:
...то придется стереть мои 8 лет нахождения на этом сайте...
Не хотелось бы так.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Дракон1988
сегодня в 01:46
Дракон1988:
Это мы ещё вчера выяснили,главное,чтобы возможность была всегда заходить на старой версии,ведь,если всё таки админы решат на новую всех переносить(насильно считай),то...
...то придется стереть мои 8 лет нахождения на этом сайте...
Дракон1988
Дракон1988 ответил Tott_Hot
сегодня в 01:43
Tott_Hot:
Открываешь новость, добавляешь в адресной строке + ?new_design=0 и вуаля, ты на старом сайте. Можешь не благодарить)
Это мы ещё вчера выяснили,главное,чтобы возможность была всегда заходить на старой версии,ведь,если всё таки админы решат на новую всех переносить(насильно считай),то...
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 01:31
Мои поздравления Гвардиоле,чемпионат для них закончился,конечно будут поражения, думаю все силы они бросят в лигу чемпионов.Базель конечно они пройдут закрытыми глазами. ..потом уже может быть и Псж..Барса..Юве..Бавария...
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:30
Y.N.W.A.:
Я так понимаю, соккер конкретно забил на всех пользователей. Модеры, админы, редакторы, вам что велели молчать? Объясните, какого бреда, происходит с сайтом???
Открываешь новость, добавляешь в адресной строке + ?new_design=0 и вуаля, ты на старом сайте. Можешь не благодарить)
ermak6448
ermak6448
сегодня в 01:24
Смотрел - Игра Понравилась.
С ПОБЕДОЙ МС !!!
Apsny
Apsny ответил Президент Барселоны
сегодня в 01:18
Президент Барселоны:
Но за Баварию они так не топили. Сити - клуб без истории на высоком уровне, поэтому они там тоже глоры. Тренировал бы Пеп Ювентус или Челси - они бы не топили за эти клубы, только персонально за Пепа были бы.
Вот это бред)))
sihafazatron
sihafazatron ответил Магомед Абдусаламов
сегодня в 01:17
Магомед Абдусаламов:
На них морально давит этот рекорд в 18 побед .Сильно боялись пропустить в конце .Поэтому и суматоха .
сначала компани травмировался, а мангаля и так косячник да и вышел в концовке. +данило не основной. вот и подсели
Магомед Абдусаламов
Магомед Абдусаламов ответил Президент Барселоны
сегодня в 01:15
На них морально давит этот рекорд в 18 побед .Сильно боялись пропустить в конце .Поэтому и суматоха .
David Villa7
David Villa7 ответил 3ton
сегодня в 01:12
3ton:
Это называется - самоуничтожение Соккер этим и занимается
Админы не могут решать проблемы руководства. А там люди недолекие, что то сливают , объединяют и продают. Отсюда столько косяков
Президент Барселоны
Президент Барселоны ответил Магомед Абдусаламов
сегодня в 01:11
Магомед Абдусаламов:
По мне разумно играли .Они должны были последние 10 мин ринуться в атаку ,хотя и так выигрывают.?
Неорганизованно оборонялись. По-разному могло случиться, могли и не победить. Дело не в счёте - разладился монолит команды, который и при защите должен быть, не только при атаке.
David Villa7
David Villa7 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:11
Y.N.W.A.:
понятное дело, но блин... надо же выражать свое недовольство. пусть ищут варианты)
Я смутно помню че за история была с бамбардиром. Там тоже косяк был жесткий
3ton
3ton ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:10
Это называется - самоуничтожение
Соккер этим и занимается
David Villa7
David Villa7 ответил Президент Барселоны
сегодня в 01:09
Президент Барселоны:
Мне Сити в концовке не понравился. Вернее, даже минут 20-ть последних. Очень плохо играли, будь не Ньюкасл в соперниках - наказали бы за такую игру. А вот в концовке первого тайма прекрасно играли. Де Брюйне не хуже Хави.
Да я согласен, плохо в конце. Потеря сил и концентрации сказалась. Да и замены с защитой по ходу матча. Очень много не забили верных мячей. Но есть и плюсы- пускай тоже потеют. На одной ноге не всегда побеждать
Президент Барселоны
Президент Барселоны ответил 3ton
сегодня в 01:09
3ton:
Пхпхпхпх Надо хоть где-то в жизни самоутвердиться 🤣🤣🤣 Никто же не лайкает 🤣🤣🤣🤣
Самоутверждайся, никто не против. Только молча.
Магомед Абдусаламов
Магомед Абдусаламов ответил Президент Барселоны
сегодня в 01:09
По мне разумно играли .Они должны были последние 10 мин ринуться в атаку ,хотя и так выигрывают.?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил David Villa7
сегодня в 01:09
David Villa7:
Я думаю не все так просто. Наверняка с партнеркой или головным центром , это очевидно, так бы никто не убирал старую версию сайта, потому что тупо захотелось новенького
понятное дело, но блин... надо же выражать свое недовольство. пусть ищут варианты)
3ton
3ton ответил Президент Барселоны
сегодня в 01:08
Пхпхпхпх
Надо хоть где-то в жизни самоутвердиться 🤣🤣🤣
Никто же не лайкает 🤣🤣🤣🤣
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил zenit advokaat
сегодня в 01:07
zenit advokaat:
да забей !!!
да привык к соккеру, местной ребзе)
не хочу уходить, но и на таком сайте сидеть невозможно
David Villa7
David Villa7 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:07
Y.N.W.A.:
прям не соккер, а сайт Пентагона или ФБР, чес слово ну спасибо хоть за какие-то разъяснения и все же многие уйдут, если соккер изменится, донесите это как-нить до этих ваших "гениев" руководителей
Я думаю не все так просто. Наверняка с партнеркой или головным центром , это очевидно, так бы никто не убирал старую версию сайта, потому что тупо захотелось новенького
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Магомед Абдусаламов
сегодня в 01:06
Магомед Абдусаламов:
А что нельзя быть фанатом стиля игры Гвардиолы ?
можно конечно
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