Джордж Веа - новый президент Либерии

Бывший нападающий «Милана», обладатель «Золотого мяча» в 1995 году Джордж Веа избран президентом Либерии.
51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране, опередив своего оппонента Джозефа Бокая в 12 из 15 округов.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|Манчестер Сити
|14
|6.5
|1.2
|Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
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|X
|2
|22:45
|сегодня
|Милан
|-:-
|Интер
|2.85
|3.42
|2.65
Бывший нападающий «Милана», обладатель «Золотого мяча» в 1995 году Джордж Веа избран президентом Либерии.
51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране, опередив своего оппонента Джозефа Бокая в 12 из 15 округов.