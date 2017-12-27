Джордж Веа - новый президент Либерии

Бывший нападающий «Милана», обладатель «Золотого мяча» в 1995 году Джордж Веа избран президентом Либерии.

51-летний политик победил во втором туре президентских выборов в своей стране, опередив своего оппонента Джозефа Бокая в 12 из 15 округов.

От нищеты – к «Золотому мячу»