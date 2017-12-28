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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Месси уговаривает «Барселону» подписать Клюйверта

сегодня, 08:22

Успехи вингера «Аякса» Джастина Клюйверта привлекают внимание все большего количества топ-клубов. Сын знаменитого голландца Патрика Клюйверта демонстрирует зрелищную игру в этом сезоне, отметившись 5 голами в 14 матчах.

Сообщается, что за игрой полузащитника пристально следит нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец советует каталонскому клубу подписать футболиста в январе, пока его не перехватили конкуренты. Также Месси продолжает настраивать на трансфере хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии, которого наверняка не устраивает его положение в Париже.

По слухам, в услугах Клюйверта также заинтересованы «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил alexov222
сегодня в 17:24
alexov222:
когда-то Ферги бил самого Бекхама бутсой по голове,а сейчас такие же футболисты решают кому играть в клубе, а кому нет) Месси хочет Клюверта,Криша "заблокировал" переход Кейна и Азара в Реал. там вообще смешно-Зидан не хочет покупать Алли,но Перец настаивает на покупке)..бардак,когда столько "решальщиков" в клубе
Месси укрепляет команду,требуя сильных,а криш наоборот,боится,что сильные затмят его
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:20
Месси знает....тормозит этот сайт уже.лучше перейдем в бомбардир ру
Байкал-38
Байкал-38 ответил alexov222
сегодня в 12:55
alexov222:
я думал ты прикалываешься..Деле Алли
Просто от Кри всего можно ожидать. Связи порочащие его имеет!
alexov222
alexov222 ответил Байкал-38
сегодня в 12:46
Байкал-38:
Если ты имеешь виду Мохаммед Али Айед 13 октября 1990 (27 лет) Абу-Даби, ОАЭ, то там точно не в футболе дело!
я думал ты прикалываешься..Деле Алли
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:32
Эээ, я первый их выбрал!) В Реал их!)
Байкал-38
Байкал-38 ответил alexov222
сегодня в 12:21
alexov222:
не,это Мухамед Алли
Если ты имеешь виду Мохаммед Али Айед 13 октября 1990 (27 лет) Абу-Даби, ОАЭ, то там точно не в футболе дело!
Viduka
Viduka ответил alexov222
сегодня в 12:20
alexov222:
когда-то Ферги бил самого Бекхама бутсой по голове,а сейчас такие же футболисты решают кому играть в клубе, а кому нет) Месси хочет Клюверта,Криша "заблокировал" переход Кейна и Азара в Реал. там вообще смешно-Зидан не хочет покупать Алли,но Перец настаивает на покупке)..бардак,когда столько "решальщиков" в клубе
Ну ты еще Клафа и Кина вспомни:) Последствия коммерциализации на лицо.
alexov222
alexov222 ответил Байкал-38
сегодня в 11:35
Байкал-38:
Алли это марокканец что ли?
не,это Мухамед Алли
Байкал-38
Байкал-38 ответил alexov222
сегодня в 11:25
alexov222:
когда-то Ферги бил самого Бекхама бутсой по голове,а сейчас такие же футболисты решают кому играть в клубе, а кому нет) Месси хочет Клюверта,Криша "заблокировал" переход Кейна и Азара в Реал. там вообще смешно-Зидан не хочет покупать Алли,но Перец настаивает на покупке)..бардак,когда столько "решальщиков" в клубе
Алли это марокканец что ли?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:42
ЗАБЕРИ -Анхеля Ди Марию,всё равно от него в ПСЖ толку нет!
alexov222
alexov222
сегодня в 10:33
когда-то Ферги бил самого Бекхама бутсой по голове,а сейчас такие же футболисты решают кому играть в клубе, а кому нет) Месси хочет Клюверта,Криша "заблокировал" переход Кейна и Азара в Реал. там вообще смешно-Зидан не хочет покупать Алли,но Перец настаивает на покупке)..бардак,когда столько "решальщиков" в клубе
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:49
Я ДУМАЮ МЕССИ УГОВОРИТ БАРСЕЛОНУ
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:42
Да пусть будет в команде Лёни Мессина...
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:32
опять гном решает))))ахахаххаа
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 09:15
Честно не знаю про Клюйверта, но есть скептицизм, что не всякий Цой может стать знаменитым :) А вот Димарию, сливочного беглеца, гнать в шею :)
Artuom
Artuom
сегодня в 09:08
"демонстрирует зрелищную игру"... чего??? Вот как его игру можно назвать зрелищной, после игры Мбаппе того года, когда ему тоже было 18. Джастин молокосос при сравнении...

С другой стороны он не дорого обойдётся, может в неплохого игрока вырости... и при этом фанаты будут рады...
ДСА
ДСА
сегодня в 09:04
Клюйверт сейчас еще очень дешев, можно прикупить почти задарма.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:53
Советует, значит переживает о будущем Барсы!
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 08:44
Хех,поработил барсу.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 08:42
😂😂
cska plus
cska plus
сегодня в 08:35
А чё не приказывает.
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