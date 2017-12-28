Месси уговаривает «Барселону» подписать Клюйверта

Успехи вингера «Аякса» Джастина Клюйверта привлекают внимание все большего количества топ-клубов. Сын знаменитого голландца Патрика Клюйверта демонстрирует зрелищную игру в этом сезоне, отметившись 5 голами в 14 матчах.

Сообщается, что за игрой полузащитника пристально следит нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец советует каталонскому клубу подписать футболиста в январе, пока его не перехватили конкуренты. Также Месси продолжает настраивать на трансфере хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии, которого наверняка не устраивает его положение в Париже.

По слухам, в услугах Клюйверта также заинтересованы «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».